Vanaları kapattılar! Türkiye'ye doğalgaz akışı kesildi İşte ABD'yi destekleyen ülkeler! İlk sırada 'En büyük siyonist benim' diyen var! '100 km uçan bomba bizi vurabilir' diyorlardı! Türkiye ölümcül silahı KGK-84’ü sahaya sürdüğünü duyurdu Savaş uçağı yok, kışlası yok, ama sınırları güvende: İşte ordusu olmayan ülkeler Hazine bulmuş gibi seviniyorlar! O ilimizde yöre halkı dağlarda onu arıyor Lübnan ile İran arasında kriz! “İstenmeyen kişi Kanser tedavisini bile yarıda kesiyor: Bu meyvelerden uzak durun! Senegal halkı ayağa kalkmıştı! Türkiye serbest bıraktı Savaş onları da vurdu! Türkiye'den 48 tane Kaan alacak olan ülke acil önlem planını duyurdu
Senegal halkı ayağa kalkmıştı! Türkiye serbest bıraktı
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve serbest bırakılması yönünde Senegal'de gösteriler düzenlenen futbolcu Alessane Ndao serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ndao, 5 Aralık 2025'te gözaltına alınmış, 8 Aralık'ta ise tutuklanmıştı.

Haber Global muhabiri Enes Geyik'in haberine göre; Hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan futbolcu, bugün görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı.

İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya bahis oynadığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddeden Ndao, kendi adına bir bahis hesabı açıldığını ancak söz konusu bahis işlemlerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Mahkeme, Ndao'nun tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 10 Haziran 2026 tarihine erteledi.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Konyaspor ise "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetmişti.

5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı!
Gündem

5816 Zulmü Bitmiyor: Ramazan Hoca Serbest Bırakılsın Çağrısı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak, Mustafa Kemal..
Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik
Dünya

Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik

Suudi Arabistan'a İran kaynaklı İHA ve füze saldırıları sürüyor. Riyad yönetimi; son 24 saatte hava sahasında 18 İHA ve 2 balistik füze düşü..
110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü
Dünya

110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa ..
İran'ın enerji tesisleri vuruldu!
Dünya

İran'ın enerji tesisleri vuruldu!

İran, ABD ve israilin enerji tesislerini hedef aldığını açıkladı; Hürremşehr’de elektrik tamamen kesilirken, Tahran yönetimi İsrail ve Körfe..
Zülfikar ateşlendi! ABD ve İsrail için zor gece
Dünya

Zülfikar ateşlendi! ABD ve İsrail için zor gece

İran, İsrail ile ABD'nin bölgedeki bazı üslerini hedef aldıklarını duyurdu. Saldırılarda, "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze ..
Silivri’de yolsuzluk tiyatrosu: Yolsuz Ekrem ve avaneleri köşeye sıkıştıkça saldırdı
Gündem

Silivri’de yolsuzluk tiyatrosu: Yolsuz Ekrem ve avaneleri köşeye sıkıştıkça saldırdı

İstanbul’u parsel parsel talan eden "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının 8’inci duruşmasında, yolsuzluk şebekesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu ve saz..
