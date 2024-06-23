  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

2024-06-23 01:21:58
Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde gözdağı verdi.

#1
Foto - Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Lübnan'a kara operasyonu hazırlığında olan İsrail'e, Lübnan Hizbullah'ından çarpıcı bir uyarı geldi.

#2
Foto - Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Hizbullahın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

#3
Foto - Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

#4
Foto - Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.

#5
Foto - Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Hizbullah, 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oku Ayşe Ateş, oku.. Oku da öğren, Emre amcan ülkücüleri nasıl suçluyor!
Gündem

Oku Ayşe Ateş, oku.. Oku da öğren, Emre amcan ülkücüleri nasıl suçluyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Oku Ayşe Ateş, oku.. Oku da öğren, Emre amcan ülkücüleri nasıl suçluyor!" başlıklı yazısı...
Türkiye'ye giden milyonlara göz diken Arap ülkesinin yeni hedefi şaşırttı
Ekonomi

Türkiye'ye giden milyonlara göz diken Arap ülkesinin yeni hedefi şaşırttı

Türkiye'ye giden milyonlarca Rus turisti ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Mısır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Mısı..
Bomba kulis patladı! İşte Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı
Siyaset

Bomba kulis patladı! İşte Saadet Partisi’nin yeni genel başkanı

Gazeteci Sinan Burhan, Saadet Partisi’nde genel başkanlığı için kulislerde adı geçen ismi ilk kez açıkladı.
Nihal Candan tahliye edilmişti: Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı!
Gündem

Nihal Candan tahliye edilmişti: Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı!

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ı hastanede ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı...

ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti
Dünya

ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı ..
Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi
Yaşam

Herkes bunu konuşuyor! Yöre halkı tarafından keşfedildi

Ankara Kızılcahamam'da yöre halkı, peribacalarına benzer bir oluşum keşfetti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23