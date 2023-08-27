Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

"Biz şimdi höyüğün kuzey-batı köşesinde yeni bir alanda 3 yıldır çalışıyoruz. Hitit dönemine ve Demir Çağı'na ait insanların yapılarını araştırıyoruz. Normal insanların yaşadığı evler ve onların envanterlerini, onların yaşam tarzını öğrenmek istiyoruz, o dönemdeki insanlar nasıl yemek yemişler, mesela tabak mı kullandılar yoksa yerde mi oturarak yemek yiyorlardı? Böyle basit soruların cevabı arkeolojide çok zor. Bu sorulara cevap arıyoruz. Yeni kazı yaptığımız alanda Demir Çağı'na ait buluntular çıkıyor. Bu da Nerik'te bir ilk, çünkü tepe kısmında sadece Demir Çağı'na ait çukurlar vardı ama mimarisi yok. Şimdi burada Demir Çağı mimarisi görüyoruz. Şu an başlangıç aşamasındayız, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakın zamanda burada Demir Çağı yaşam planı ortaya çıkacak."