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Kültür Sanat
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Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

2023-08-27 22:14:00
Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Hitit şehri Nerik'te, Demir Çağı'na ait kalıntılar aranıyor.

#1
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, 2007 yılından itibaren Oymaağaç'ta kazı çalışması yaptıklarını söyledi.

#2
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Türk-Alman ortaklığı ile başlayan kazı çalışmasının 2018 yılından itibaren Türk kazısı olarak devam ettiğini, ağırlıklı olarak Türk ekibiyle kazı yaptıklarını belirten Czichon, "Hep beraber burada Hititlerin kutsal şehri Nerik, Nerik öncesi yerleşim ve Nerik sonrası yerleşimleri ve tarihi aydınlatmaya çalışıyoruz." dedi.

#3
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uşak Üniversitesinin, kazı çalışmasına büyük destek sağladığını ifade eden Czichon, Hititlerin kutsal şehri Nerik'in Oymaağaç'ta olduğunun önceden ortaya çıkan buluntularla kesinleştiğini anımsattı.

#4
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Prof. Dr. Czichon, bugüne kadarki kazılarda Nerik'in mabetlerini ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

#5
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

"Ayrıca bir sur kapısı. Hitit kentlerinde tipik olan bir sur kapısına benzeyen örnekleri çıkardık. Hititlerin başkenti Hattuşa'da var, burada da var. Onun dışında 50 merdivenli tünel var. Sonunda bir havuz bulunuyor. Bu havuzu Hitit kaynaklarından tanıyoruz, Nerik'in hava tanrısının sevdiği pınar. Burada onu keşfettik, bu da nadir bir durum.

#6
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Bu Nerik pınarı bizim için özel bir durum, çok derine gidiyor, Hattuşa'da benzeyen bir yapı var ama buradaki gibi büyük değil. 8 metre yer altında bulunan Nerik pınarı, şu anda Hitit dünyasında en geniş ve büyük yer altı pınarı olarak geçiyor."

#7
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Türk-Alman ortaklığının bitmesinin ardından Türk ekibi olarak kazı alanında yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Prof. Dr. Czichon, şunları kaydetti:

#8
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

"Biz şimdi höyüğün kuzey-batı köşesinde yeni bir alanda 3 yıldır çalışıyoruz. Hitit dönemine ve Demir Çağı'na ait insanların yapılarını araştırıyoruz. Normal insanların yaşadığı evler ve onların envanterlerini, onların yaşam tarzını öğrenmek istiyoruz, o dönemdeki insanlar nasıl yemek yemişler, mesela tabak mı kullandılar yoksa yerde mi oturarak yemek yiyorlardı? Böyle basit soruların cevabı arkeolojide çok zor. Bu sorulara cevap arıyoruz. Yeni kazı yaptığımız alanda Demir Çağı'na ait buluntular çıkıyor. Bu da Nerik'te bir ilk, çünkü tepe kısmında sadece Demir Çağı'na ait çukurlar vardı ama mimarisi yok. Şimdi burada Demir Çağı mimarisi görüyoruz. Şu an başlangıç aşamasındayız, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakın zamanda burada Demir Çağı yaşam planı ortaya çıkacak."

#9
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ise kazıların, başlangıçta Türk-Alman ortaklığı ile yapıldığını, kazı başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon'un Türk vatandaşlığına geçmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde yapılan kazı haline geldiğini kaydetti.

#10
Foto - Hitit şehri Nerik'te Demir Çağı kalıntıları aranıyor

Oymaağaç höyüğündeki kazılarda çok sayıda çivi yazılı tabletler çıktığını anımsatan İpekdal, "Buranın artık Hititlerin kutsal şehri Nerik olduğu kesinleşti. Arkeolojik kazılar çok uzun solukludur. 16 yıldır devam ediyor ve buradan çıkan bilgiler bilim dünyasına kazandırılıyor ayrıca Nerik şehri, Samsun'un turizm destinasyonuna da önemli katkı sağlayacak." dedi.

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