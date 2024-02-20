Hırsızlık olayları “illallah” dedirtti! Ünlü süpermarket kapanıyor

Aralarında 6 engelli yurttaşın da bulunduğu çalışanlar, Vegesack süpermarketindeki soygunlar ve hırsızlık olayları nedeniyle başka bir pozisyona nakledilmeyi talep etmişti. Yetkililer, özellikle son zamanlarda yaşanan çok sayıda hırsızlık olayının, bilanço üzerinde de ciddi bir ekonomik baskı oluşturduğuna ve marketin zarar eder pozisyona düştüğüne işaret ediyor. Marketin en düzenli müşterilerinin hırsızlar olduğu ifade ediliyor. Dükkanın Mart ayı sonunda kapanması bekleniyor.