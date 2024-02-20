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Hırsızlık olayları "illallah" dedirtti! Ünlü süpermarket kapanıyor

2024-02-20 13:27:54
Hırsızlık olayları “illallah” dedirtti! Ünlü süpermarket kapanıyor

Bremen'in popüler süpermarketlerinden Maribondo, kepenk kapatacak.

#1
Foto - Hırsızlık olayları "illallah" dedirtti! Ünlü süpermarket kapanıyor

Almanya'nın kent merkezlerinde yaşayanların, müşterisi olmaya alıştıkları çok sayıda mekan bulmak mümkün. Bunların başında elbette gündelik ve süreli tüketim ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapılan market ve süpermarketler yer alıyor. Bremen-Vegesack'ta yer alan "Maribondo" süpermarketi, şehir sakinleri için önemli bir konuma sahip. Ancak, market şu anda kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

#2
Foto - Hırsızlık olayları "illallah" dedirtti! Ünlü süpermarket kapanıyor

Maribondo da Floresta Vakfı'nın yönettiği Lindenstraße'deki mağaza, çalışanların işlerini bırakma isteğiyle karşı karşıya kaldı, bu da büyük bir zorluk oluşturdu. Engelli bireyler için kapsayıcı bir çalışma ortamı sunan bu mağazayı işleten vakfın başkanı Erwin Bienewald, çalışanların kararını "artan hırsızlık vakalarına" bağladı.

#3
Foto - Hırsızlık olayları "illallah" dedirtti! Ünlü süpermarket kapanıyor

Aralarında 6 engelli yurttaşın da bulunduğu çalışanlar, Vegesack süpermarketindeki soygunlar ve hırsızlık olayları nedeniyle başka bir pozisyona nakledilmeyi talep etmişti. Yetkililer, özellikle son zamanlarda yaşanan çok sayıda hırsızlık olayının, bilanço üzerinde de ciddi bir ekonomik baskı oluşturduğuna ve marketin zarar eder pozisyona düştüğüne işaret ediyor. Marketin en düzenli müşterilerinin hırsızlar olduğu ifade ediliyor. Dükkanın Mart ayı sonunda kapanması bekleniyor.

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