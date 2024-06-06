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Aktüel
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Hiroşima değil Bursa

2024-06-06 14:45:33
Hiroşima değil Bursa

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa'da Kestel ilçesinde fabrika bacalarından çıkan dumanlar adeta Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombası sonrası gökyüzüne dağılan dumanlara benzetildi. Bacalardan metrelerce yüksekliğe çıkan kapkara dumanlar Bursa'nın hava kalitesini düşürürken insan sağlığına da ciddi zarar veriyor. Doğa Dernekleri 7 gün 24 saat denetim takip ve denetim yapılması gerektiğine dikkat çekilirken, bölge sakinleri de Kestel Belediyesi'nin 24 saat zamanlı denetim yapmasını istiyor

#1
Foto - Hiroşima değil Bursa

Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa'da hava kalitesi günden güne azalıyor. 17 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ev sahipliği yapan Bursa'da fabrika bacalarından metrelerce yüksekliğe çıkan kapkara dumanlar, Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı atom bombası sonrası ortaya çıkan dumanı andırıyor. Sanayi çevresindeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları bacalardan çıkan dumanlar daha da artıyor. Sanayi bölgelerini bir kara bulut gibi saran dumanları gören vatandaşlar, hava kirliğinden dolayı tedirgin olduklarını ifade etti

#2
Foto - Hiroşima değil Bursa

Hava kirliğini önlemek amacıyla bakanlık tarafından baca emisyonlarının sürekli takip edilmesini ifade eden DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Başta Kestel, Yıldırım, olmak üzere bölgedeki sanayi Bursa'nın ciddi bir şekilde havasını kirletmektedir. Baca emisyonları takip edilse , kontrol edilse Bursa'daki hava kalitesi ciddi manada değişecektir. Bursa'da insan yaşantısı ve sanayi iç içe geçmiş. Bu Bursa ovasına zarar verdiği kadar insan sağlığına da tehdit ediyor. Ağırlıklı olarak bacalı sanayi var, uzaktan baktığımızda birçok yerden dumanlar çıkıyor. Bacalı sanayide olmazsa olmaz olan tek şey filtredir. Bacalı fabrikalarda filtre olmak zorunda ve takip edilmek zorundadır. Bakanlığın bu konuda çalışmaları var fakat daha çok ağır sanayide takip ettikleri bacalar var. Bütün bacalı sanayi kuruluşlarında bu sistemi getirmeleri gerekiyor. 7-24 online bir şekilde bacaları takip etmeleri gerekiyor. Özellikle hafta içi mesai bitiminden sonra ve hafta sonları buradaki sanayiler daha bir kontrolsüz çalışıyor. O gün ve o saatlerde denetlemeye tabi olmadığı için ‘nasıl olsa kimse gelmeyecek' diye daha pervasız çalışıyor. Takip edilse, filtreyi kullanmayanlara yaptırım uygulansa bu sanayiler burada filtre kullanmak zorunda kalacak, daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar” şeklinde konuştu

#3
Foto - Hiroşima değil Bursa

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