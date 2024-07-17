Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Bhonsle, "Denemelerin nasıl gittiği ve ordunun belirlenen genelkurmay nitelik gereksinimlerine sadık kalıp kalmadığı çok şey belirleyecek," diye ekledi. Hindistan'ın savunma yerelleştirme mantrasına rağmen, Zorawar yabancı teknolojilerden oldukça faydalanıyor. Örneğin, Belçika'dan Cockerill 3105 taret, Fransa'dan Safran Paseo nişangahlar ve yabancı bir motor kullanıyor. Prototipin Cummins VTA903E serisi veya MTU 8V199 TE21 motorunu kullanıp kullanmadığı ya da üretim için hangi tipin seçileceği belli değil. 105mm ana top otomatik yükleyiciye sahip, bu nedenle sadece üç mürettebat gerektiriyor. Ayrıca, eş eksenli 7.62mm makineli tüfek ve taret üzerine monte edilmiş 12.7mm uzaktan kumandalı silah istasyonu bulunuyor. Ek olarak, taret üzerine monte edilmiş iki tanksavar füzesi taşınıyor.