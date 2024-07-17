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Teknoloji-Bilişim
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Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

2024-07-17 03:01:41
Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Hindistan, bu ay Çin sınırındaki dağlık araziye uygun daha çevik zırhlı muharebe araçları arayışında olan savunma yetkilileri olarak Zorawar hafif tankının bir prototipini tanıttı.

#1
Foto - Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Hindistan, yeni hafif tanklar için bilgi talebini Nisan 2021'de yayınladı ve bu kadar kısa sürede bir prototip zırhlı araç üretmesi ise eşi benzeri görülmemiş bir durum.

#2
Foto - Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Zorawar, kamu-özel işbirliğinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Larsen & Toubro (L&T) ve devlet destekli Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) bu projede işbirliği yaptı. Tank, L&T'nin Gujarat'taki Hajira fabrikasında tanıtıldı.

#3
Foto - Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Hindistan Ordusu şu ana kadar 59 tank siparişi verdi, ancak DRDO'nun başkanı Samir V. Kamath, Zorawar'ın 2027 yılına kadar hazır olmayacağını belirtti. Kamath, prototipin sadece iki buçuk yıllık bir sürede üretildiğini kaydetti. "Ve şimdi ilk prototip, önümüzdeki altı ay boyunca geliştirme denemelerinden geçecek ve ardından kullanıcı denemeleri için hazır hale geleceğiz," dedi.

#4
Foto - Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

İlk olarak çöl ve yüksek irtifa denemeleri yapılacak, ardından Hindistan Ordusu kendi kapsamlı testlerini gerçekleştirecek. L&T'nin başkan yardımcısı Arun Ramchandani, "Bu büyük bir çaba oldu, DRDO ve L&T arasında ortak bir çaba. ... Dünyada yeni bir ürünün bu kadar kısa sürede kullanıma sunulduğu başka bir yer yok," dedi.

#5
Foto - Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Bu tahminlere rağmen, Hindistan'ın savunma tedarikleri genellikle geç kalmasıyla ünlüdür. DRDO ve L&T, programın zamanlaması hakkında kendilerine sorulan sorulara hemen yanıt vermedi. Delhi merkezli Güvenlik Riskleri Danışmanlığı'nın direktörü Rahul Bhonsle, "Bu durumda daha büyük bir güven var, çünkü L&T'nin teslimat kaydı iyi. K9 Vajra toplarını programın öncesinde teslim ettiler," dedi.

#6
Foto - Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Bhonsle, "Denemelerin nasıl gittiği ve ordunun belirlenen genelkurmay nitelik gereksinimlerine sadık kalıp kalmadığı çok şey belirleyecek," diye ekledi. Hindistan'ın savunma yerelleştirme mantrasına rağmen, Zorawar yabancı teknolojilerden oldukça faydalanıyor. Örneğin, Belçika'dan Cockerill 3105 taret, Fransa'dan Safran Paseo nişangahlar ve yabancı bir motor kullanıyor. Prototipin Cummins VTA903E serisi veya MTU 8V199 TE21 motorunu kullanıp kullanmadığı ya da üretim için hangi tipin seçileceği belli değil. 105mm ana top otomatik yükleyiciye sahip, bu nedenle sadece üç mürettebat gerektiriyor. Ayrıca, eş eksenli 7.62mm makineli tüfek ve taret üzerine monte edilmiş 12.7mm uzaktan kumandalı silah istasyonu bulunuyor. Ek olarak, taret üzerine monte edilmiş iki tanksavar füzesi taşınıyor.

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