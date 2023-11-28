Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

Normal şartlarda her bir maddesi ayrı bir skandal olan bu açıklamalar kamuoyunda yeteri kadar gündem olmadı. Akşener'in bu iddialara tepkisi partisinden istifa eden bir milletvekilini de ima ederek 'fuhuş çetesi' iddiasını ortaya atmak oldu. Başta Adalet Bakanı olmak üzere toplumun pek çok kanadından, "Bildiklerini anlat" çağrısını almasına rağmen Akşener söylediklerinin arkasını getiremedi. Tıpkı Sözcü'den Saygı Öztürk'e "Türkiye'de silahlı eğitim veren kamplar var. Bunların yerlerini biliyorum" açıklaması yapıp savcılıkta bu açıklamasını inkar ettiği gibi... İyi Parti'nin beş yıllık yol ve dava arkadaşı CHP ise bildiğiniz gibi. Değişimcilerin adayı Özgür Özel, Genel Başkan koltuğunu kazandığından bu yana lideri Ekrem İmamoğlu ile uyum içerisinde partiyi yönetiyor. Önseçim, tüzük kurultayı gibi iddialı vaatlerin yerinde artık yeller esiyor. Hem kongre öncesinde hem de kongreden hemen sonra ortaya atılan milyarlarca liralık yolsuzluk iddialarıysa unutuldu gitti.