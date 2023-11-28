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Medya
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Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

2023-11-28 14:26:34
Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

Türk siyaseti, son dönemde siyasi partiler arasındaki iç çatışmalar ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Özellikle Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'nin iç dinamikleri ve partinin geleceği, önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Türkiye'deki siyasi arenada yaşanan bu önemli gelişmelere dair detayları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Meral Akşener ya bir kez daha söylediklerini unutup CHP ile masaya oturacak ya da partiyi kurduğundan bu yana yapılan tüm usulsüzlükler tek tek ortaya saçılacak” dedi. Kaplan, şunları kaydetti:

#1
Foto - Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

“Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak muhalefet bloğunu "kumar masasına" benzeten Akşener ve partisi muhalefet tarafından 'terbiye edilerek' masaya geri getirilmişti.  Seçimler sonrası "ne olursa olsun ittifaka dönmeyeceğini ve partisinin kendi başına seçimlere gireceğini" açıklayan Akşener bu kez CHP ve destekçisi medya tarafından değil, kendi partisi tarafından terbiye edilmeye çalışılıyor. 

#2
Foto - Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

Bir zamanlar Akşener'in A Takımı'nda yer alan isimler tek tek istifa etmeye başladı. Siyasi partilerde birliktelik kadar istifa da son derece normaldir. Ancak bizdeki muhalefet partilerinin hiçbir işleri normal olmadığı -Kılıçdaroğlu ile Özdağ protokolü örneğindeki gibi- için istifalar ve sonrasında yaşananlar da normal değildi.  İyi Parti'nin bir önceki Mali İşler Sorumlusu Ümit Dikbayır, partinin, milletvekilliği adaylıklarını parayla sattığını, milletvekilleri ve partili iş adamlarından usulsüz paralar alındığını, bu paraların Akşener'in Özel Kalem Müdiresi tarafından teslim alındığını, Akşener'in oğlunun partiden para alıp sosyal medya ekibine dağıttığını açıkladı. 

#3
Foto - Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

Normal şartlarda her bir maddesi ayrı bir skandal olan bu açıklamalar kamuoyunda yeteri kadar gündem olmadı. Akşener'in bu iddialara tepkisi partisinden istifa eden bir milletvekilini de ima ederek 'fuhuş çetesi' iddiasını ortaya atmak oldu. Başta Adalet Bakanı olmak üzere toplumun pek çok kanadından, "Bildiklerini anlat" çağrısını almasına rağmen Akşener söylediklerinin arkasını getiremedi. Tıpkı Sözcü'den Saygı Öztürk'e "Türkiye'de silahlı eğitim veren kamplar var. Bunların yerlerini biliyorum" açıklaması yapıp savcılıkta bu açıklamasını inkar ettiği gibi...  İyi Parti'nin beş yıllık yol ve dava arkadaşı CHP ise bildiğiniz gibi. Değişimcilerin adayı Özgür Özel, Genel Başkan koltuğunu kazandığından bu yana lideri Ekrem İmamoğlu ile uyum içerisinde partiyi yönetiyor. Önseçim, tüzük kurultayı gibi iddialı vaatlerin yerinde artık yeller esiyor. Hem kongre öncesinde hem de kongreden hemen sonra ortaya atılan milyarlarca liralık yolsuzluk iddialarıysa unutuldu gitti. 

#4
Foto - Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

CHP'li Tolgahan Erdoğan, sosyal medya hesabından döviz bürolarının adını ve saatini de vererek "Kongre sonrası bir belediye başkanının talimatıyla 4 döviz bürosundan 1.500.000.000,00 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL'nin alınıp lüks minibüslerle taşınarak bazı kişilere dağıtıldığını" açıkladı. AK Partili mahalle başkanının kuzeninin yediği trafik cezasına bile kitap yazabilecek kapasitedeki araştırmacı muhalif gazetecilerin hiçbiri bu iddiaların peşine düşmedi. Ancak haklarını yemeyelim İyi Parti'de gündeme gelen iddialara karşı bu kadar sağır değiller.  Akşener, kendisine gönderilen aracılara masaya döneceğini açıklayana kadar tabii... Bu gerçekleştiğinde İyi Parti üzerindeki tüm şaibe iddiaları bir sonraki kriz dönemine kadar unutulacak. Özgür Özel ve onu seçtiren İmamoğlu, bu gerçeği bildiğinden Akşener'in masaya döneceğini ümit ettiklerini söylüyor.  Meral Akşener ya bir kez daha söylediklerini unutup CHP ile masaya oturacak ya da partiyi kurduğundan bu yana yapılan tüm usulsüzlükler tek tek ortaya saçılacak.”

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