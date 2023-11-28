2023-11-28 14:26:34 Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak
Türk siyaseti, son dönemde siyasi partiler arasındaki iç çatışmalar ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Özellikle Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'nin iç dinamikleri ve partinin geleceği, önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Türkiye'deki siyasi arenada yaşanan bu önemli gelişmelere dair detayları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Meral Akşener ya bir kez daha söylediklerini unutup CHP ile masaya oturacak ya da partiyi kurduğundan bu yana yapılan tüm usulsüzlükler tek tek ortaya saçılacak” dedi. Kaplan, şunları kaydetti: