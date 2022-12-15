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Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

2022-12-15 17:10:13
Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

İnsanoğlu daima öğrenmek, keşfetmek ve sorgulamak ister. Bu açlığını da ya gezerek ya da okuyarak gidermeye çalışır. Herkesin bildiği gibi ‘fazla merak başa bela’dır. Dünyanın her yerini gezmek, görmek istiyor olabilirsiniz. Fakat dünyada öyle yerler vardır ki bu yerlere insanların girmesi yasaklanmıştır. Bu yerlerinin hepsinin farklı farklı hikayeleri vardır. Henüz keşfedilmemiş ve insanlık için bu gizemli yerleri ziyaret etmeniz ne yazık ki mümkün değildir. Peki, dünyada girilmesi yasaklanan 9 yeri biliyor musunuz? İşte, hep bir sır olarak kalacak olan yasaklı bölgeler…

#1
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

1. LASCAUX MAĞARALARI (FRANSA) Fransa’daki Lascaux Mağarası, dünyadaki arkeologların hepsi için adeta değerli bir mücevherdir. Bu mağarada, en az 17 bin 300 yıl öncesine uzanan tarih öncesi duvar resimleri vardır. Paleolitik döneme ait olan bu resimlerde sığır, geyik, bizon gibi hayvanlara yer verilmiştir. Ne yazık ki Lascaux Mağarası, 1963 yılından sonra halka kapatılmıştır. Mağara, arkeologların insanların antik sanat eserlerine zarar vereceği düşüncesinden kapatılmıştır.

#2
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

2. KIYAMET MAHZENİ (NORVEÇ) Svalbard Global Seed Vault (Svalbard Küresel Tohum Deposu), Arctic Svalbard takımadalarının ortasında bulunan bir tohum deposudur. Burası çeşitli bitkilerin tohumlarını saklayan bir kasa görevi görmektedir. Buradaki amaç, bir kıyamet ya da dünya çapında acil bir durum yaşandığında tohumları güvende tutmaktır. Dünyanın her yerinden büyük kutularda tohumlar, uzun süre saklanmaları için Doomsday Vault'a getirilmektedir. Burası halka açık değildir. Ancak sadece belirli günlerde özel misafirlerin girişine izin verilmektedir.

#3
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

3. KUZEY SENTİNEL ADASI (HİNDİSTAN) Andaman adasının bir parçası olan Kuzey Sentinel Adası, dünyadaki yasak bölgelerden biridir. Burası Sentinelese kabilesinin yaşadığı yerdir. Adayı ele geçiren bu insanlar, bölgedeki izolasyonlarını sağlamak için genellikle şiddete başvururlar. Sentinelese Kabilesi, Hindistan Hükümeti tarafından korum altına alınmıştır. Bu adada 50 bin yıldan fazla bir süredir Sentinelese Kabilesi varlığını sürdürmektedir. Ada, herhangi bir ziyaretçiye kesinlikle kapalı ve yasaktır. Bu aynı zamanda dünyanın en tehlikeli ve yasak yerlerinden biri olmasından kaynaklanmaktadır.

#4
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

4. SURTSEY ADASI (İZLANDA) Surtsey, İzlanda’nın güneyinde bulunan bir takımadalarından biridir. Dört yıl boyunca devam eden bir volkanik patlama sonucu oluşmuştur. Dünya çapında, dünyanın en yeni adası olarak bilinir. Şu anda sadece birkaç bilim insanı ve jeoloğun tesise girmesine izin verilmektedir. Turistlere tamamen yasaklanmıştır. Çünkü, insan müdahalesinin adadaki ekolojik düzeni bozacağı düşünülmektedir.

#5
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

5. ISE TAPINAĞI (JAPONYA) Japonya, dünya çapında tapınak kültürüyle tanınmaktadır ve yaklaşık olarak 80 bin tapınağa sahiptir. Bu tapınaklardan en göze çarpanı ise Ise Mabedi’dir. Mimari ihtişamı ile ön plana çıkan bu tapınak, Japonya’nın en pahalı tapınaklarından biridir. 8. Yüzyıla kadar uzanan Şinto geleneklerini sürdürmek için tapınak, 20 senede bir yeniden inşa edilmektedir. Tapınağın çok pahalı olmasının nedeni budur. Japonlar için kutsal olan bu prestijli yapıya yalnızca kraliyet ailesinin üyeleri erişim sağlayabilmektedir.

#6
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

6. NORTH BROTHER ADASI (ABD) Türkçe’ye Kuzey Kardeş Adası olarak çevrilen bu ada ABD’deki en ünlü ıssız adalardan biridir. Bu ada zamanında karantina bögesi olarak kullanılıyordu. Typhoid Mary'nin ( ilk sağlıklı tifo mikrobu konakçısı) kaldığı yerdir. Ölümcül tifoya yakalanan ilk Amerikalı olarak tanındığı için ona bu isim verilmiştir. Ada daha sonra uyuşturucu bağımlıları için bir rehabilitasyon merkezi haline gelmiştir. Şu anda Kuzey Kardeş Barınağı bir kuş barınağı görevi görmektedir ve halk için giriş tamamen yasaktır.

#7
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

7. DULCE ÜSSÜ (ABD) Dulce, New Mexico’daki Colorado sınırına yakın sakin, küçük bir kasabadır. Bu kasaba, şüpheli deneylerin yapıldığı bir yeraltı laboratuvarı görevi görmektedir. 2 bin 600 Kızıldereli’den oluşan küçük bir nüfusa sahiptir. Sulce Üssü’nün bilinmeyen çok büyük bir yerleşkesi olduğu söylenmektedir. Kasaba, bazı üstün teknolojilere ve insan-hayvan melezlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu üs için son derece sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu nedenle, adaya sadece Amerika’dan değil, dünyadaki en yüksek ve yasak yerlerden biri olarak bilinmektedir.

#8
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

8. QIN SHI HUANG’IN MEZARI (ÇİN) Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın Mozolesi, 2 bin yılı aşkın bir süredir bir piramidin derinliklerinde saklıdır. Mezar, Çin tarihindeki en büyük keşiflerden biridir fakat burası tarihçiler ve arkeologlar için tam bir bilmecedir. Mezarın içi çoğunlukla kilitlidir ve henüz keşfedilmemiştir. Mezar etrafında, Qin Shi Huang'ın öbür dünyada kendisi için ihtiyaç duyacağı çok sayıda nesne olduğuna inanılmaktadır. Çin Hükümeti saygı açısından Qin Shi Huang'ın Mezarı'nda herhangi bir kazı yapılmasını yasaklamıştır. Bu nedenle burası dünyanın en yasak yerlerinden biridir.

#9
Foto - Hiç kimse buralara adım atamıyor! İşte dünyada girilmesi yasak olan 9 yer

9. YILAN ADASI (BREZİLYA) Yılan adası, Brezilya'da binlerce zehirli yılanla dolu bir adadır. Hiçbir insan, Yılan Adası'na adım atarak hayatını riske atmaya cesaret bile edemez. Hatta sadece Brezilya için değil, dünyada en yasak yer olarak ün yapmıştır. Bu ada o kadar ölümcüldür ki, hükümet adaya ayak basmanın kanunen yasak olduğunu açıklamıştır. Adada, yaklaşık 4.000 altın renkli zehirli bir çukur engereği vardır. Bunlar Dünya'da bilinen en zehirli yılanlardır.

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