Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

DEVLET BAHÇELİ’DEN SÜPER LİG İÇİN KÜME DÜŞME ÇAĞRISI KÜME DÜŞEN DÖRT TAKIM PLAY OFF OYNASIN BİR TAKIM KÜMEDE KALSIN VAR NEREYE KADAR VAR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ VAR VAR NEREYE KADAR VAR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart versin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart versin. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır.