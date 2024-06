Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

SÜPER LİG’DEN KÜME DÜŞEN 4 TAKIMA PLAY-OFF SİSTEMİ Süper Lig'den 4 takım düştü. 1. Ligden 3 takım çıktı. Süper Ligde gelecek sezon 19 takım ile başlayacak. Her takım bir hafta BAY kalacak. Süper Lig 2024-2005 sezonunda her hafta bir takım BAY TATİLİ yapacak. 2024-2025 Süper Ligi BAY BAY sezonu olacak. DEVLET BAHÇELİ BAŞKANIMIZIN uyarısını Spor Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler birliği PÜR DİKKAT dinlemelidir. Süper Lig'den düşen 4 takım Ankaragücü, Karagümrük, Pendikspor, İstanbulspor’u Play-Off oynatmalıdır. 1. olan takım Süper Lig’de kalmalıdır. Böylece Süper Lig 20 takımdan oluşmalıdır. Her hafta takımlar maç yapmalıdır. Takımlar bir hafta BAY TATİLİ yapmamalıdır. Süper Lig BAY BAY sezonu olmamalıdır. Süper Lig 2024-2025 sezonuna Play-Off 1incisi ile 20 takımla 'BAY BAY' sız başlamalıdır.