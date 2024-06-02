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Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

2024-06-02 13:41:04
Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

DEVLET BAHÇELİ’DEN SÜPER LİG İÇİN KÜME DÜŞME ÇAĞRISI KÜME DÜŞEN DÖRT TAKIM PLAY OFF OYNASIN BİR TAKIM KÜMEDE KALSIN VAR NEREYE KADAR VAR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ VAR VAR NEREYE KADAR VAR YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek. Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakemi bir oyuncuya sarı kart versin. Beyaz saha hakeminin aynı oyuncuyu sarı kart versin. Daha önce bir sarı kartı olduğu için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır.

#1
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

DEVLET BAHÇELİ; Süper Lig için küme düşme çağrısı; Takımlar küme düşmesin. Kahramanmaraş depremi sonrası Süper Lig takımları için küme düşme çağrısında bulundu.

#2
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

SÜPER LİG’DEN KÜME DÜŞEN 4 TAKIMA PLAY-OFF SİSTEMİ Süper Lig'den 4 takım düştü. 1. Ligden 3 takım çıktı. Süper Ligde gelecek sezon 19 takım ile başlayacak. Her takım bir hafta BAY kalacak. Süper Lig 2024-2005 sezonunda her hafta bir takım BAY TATİLİ yapacak. 2024-2025 Süper Ligi BAY BAY sezonu olacak. DEVLET BAHÇELİ BAŞKANIMIZIN uyarısını Spor Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler birliği PÜR DİKKAT dinlemelidir. Süper Lig'den düşen 4 takım Ankaragücü, Karagümrük, Pendikspor, İstanbulspor’u Play-Off oynatmalıdır. 1. olan takım Süper Lig’de kalmalıdır. Böylece Süper Lig 20 takımdan oluşmalıdır. Her hafta takımlar maç yapmalıdır. Takımlar bir hafta BAY TATİLİ yapmamalıdır. Süper Lig BAY BAY sezonu olmamalıdır. Süper Lig 2024-2025 sezonuna Play-Off 1incisi ile 20 takımla 'BAY BAY' sız başlamalıdır.

#3
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

SÜPER LİG’DEN KÜME DÜŞEN 4 TAKIM PLAY-OF OYNASIN Mücbir sebep depremzede olması nedeniyle 4 sırada bitirdiği takdirde Hatayspor'un küme düşmemesi ya da düşürülmemesi amacıyla sistem geliştirmedim. Eksik, yanlış ve hatalı uygulamalar neticesinde Süper Lig gelecek sezon BAY BAY sezonu olmaması için sistem geliştirdim. Hatayspor süper lig'de kalmıştır. Gelecek sezon süper lig maalesef BAY BAY sezonu olacaktır. Süper ligi BAY BAY sezonundan kurtarmak için; DEVLET BAHÇELİ BAŞKANIMIZIN takdire şayan açıklaması üzerine 4 takımın Play-Off oynaması 1. olan takımın süper ligde kalması BAY BAY sezonu olmaması yönünde sistemi uyarladım. Süper Lig’den küme düşen Ankaragücü, Karagümrük, Pendikspor, İstanbulspor 4 takım kura çekilmek sureti ile hemen Play-Off maçları oynaması birinci olan takımın Süper Lig’de kalması sağlanmalıdır. Süper Lig 3 takım düşeceği, 3 takım çıkacağı için 20 takım olacaktır. Süper Lig gelecek sezon BAY BAY sezonu olmayacaktır. Süper Lig’de her hafta bir takım BAY TATİLİ yapmayacaktır.

#4
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

SÜPER LİG'DE PLAY-OFF’TA BİRİNCİ OLAN TAKIM KÜMEDE KALSIN Süper Lig'den 4 takım düştü 1. Ligden 3 takım çıktı. Süper Lig'den düşen 4 takım Ankaragücü, Karagümrük, Pendikspor, İstanbulspor kendi arasında Play-Off oynasın 1. olan takım Süper Lig'de kümede kalsın

#5
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

ÖZETLE Bu sezon 3 takımın çıkması 4 takımın düşmesi gibi tespit ettiğim eksik, yanlış ve hatalı bir uygulama küme düşen dört takımlardan birinin Play-Off maçlarında 1. olan takımın Süper Lig’de kalması ile düzelecektir.

#6
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

EY TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU DEVLET BAHÇELİ BAŞKANIMIZIN tarihi çağrısına derhal icabet edilmelidir. Süper Lig’den küme düşen Ankaragücü, Karagümrük, Pendikspor, İstanbulspor 4 takım için Play-Off maçları başlatılmalıdır. Süper Lig’ın BAY yüzünden BAY BAY olmasına müsaade edilmemelidir. ERDOĞAN; ‘Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ sayesinde depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyetin 208 ülke ile birlikte karşılanması MÜMKÜNDÜR’ KIYMETLİ CUMHURBAŞKANIM YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ UYGULAMASININ TAKDİRLERİNİZLE BAŞLATALIM Abdulla SÖNMEZ/ASİTÜRK

#7
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişme! Acil olarak karar aldılar: Devlet Bahçeli'den Süper Lig için küme düşme çağrısı desteklenmeli...

Yaşar Berke Sönmez'in telefonla görüştüğü video: Hatayspor-rizespor maçı öncesi Var yerine Yerli ve Milli Asi sistemi geliştiren babası Asi Türk'le görüşüyor. Asi Türk ısrarla Hatayspor Rizespor maçını kazanması halinde mücbir bir sebep olması nedeniyle diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın ligde kalacaktır diyor.Yönetici teknik direktör futbolcu taraftara bu bilgi bizzat verilmiştir. Hatayspor bu inanç ve rahatlık içerisinde sadece Rizespor maçını kazanmak için sahaya çıkmış ve kazanmıştır. Bunu konudan ortada sahada söz etmek isteyebilirsiniz

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