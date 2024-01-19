  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! Ücretsiz ve indirimli kartlar tek tek toplanıyor! Uymayana para cezası kesilecek

Ünlü gazeteci, ‘kesin’ diyerek tarihi açıkladı! Hükümet, emekli maaşlarının üstüne ek zammın dışında o parayı verecek! Heh, şimdi oldu işte

Dolar sahiplerinin dizlerinin bağı çözülecek! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Gerçekten çok büyük şok

Zamda hayal kırıklığı yaşayan emeklilerin gönlü böyle alınacak! Hükümetten bomba hamle geliyor! Bu karar bayram ettirir

Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! İşte bu hiç hesapta yoktu

Hakan Fidan’dan beklenmedik hamle! Apar topar bu kararı aldı! Bakalım bundan sonra ne olacak

Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanlara büyük şok! Yeni karar açıklandı! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Merkez Bankası’ndan flaş duyuru! Tarih verildi! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Bir döneme damga vurmuştu! Yattara’nın şimi nerede olduğunu duyunca şaşıracaksınız
Gündem
3
Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

2024-01-19 12:54:55
Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye'nin bu köyüne yolu düşenler şaşıp kalıyor. Resmen Türkiye'nin en gelişmiş köyü olmaya aday. Herkes onların yerinde olmak isteyecek. Türkçeyi bırakın ana dilleriymiş gibi sular seller gibi İngilizce konuşuyorlar. İşte Türkiye'nin İngilizce bilen o köyü… Hem kariyer hem de eğitim açısından oldukça önemli bir yere sahip olan İngilizce, daha ilkokulda başlayan bir eğitim olarak bilinmektedir. Küçük yaşlarda başlanmasına rağmen birçok kişi İngilizceyi konuşmak da zorlanıyor. İngilizceyi kolay öğrenmek için birçok farklı kurs tercih edilirken Diyarbakır'ın o köyü çok önceden bütün formülleri çözmüş. TRT'nin uğradığı Diyarbakır'ın Alçık Köyü 1960'lı yıllardan bu yana sular seller gibi İngilizce konuşuyor. 7'den 70'e herkes İngilizce biliyor. Peki bu köy nasıl İngilizce öğrendi? İşte Türkiye'nin İngilizce bilen o köyü…

#1
Foto - Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

1960'lı yıllarda petrol arama şirketinin Diyarbakır'ın Alçık köyüne gelmesi ile birlikte köylüler de bu durumu büyük bir fırsata çevirdi. Yöre halkı hem şirketlerde çalışmaya başladı hem de şirket personelleri ile sıkı fıkı bir dostluk sağladı. Bu durum İngilizceyi öğrenmelerine neden olurken neredeyse 2. dilleri olacak kadar ileri düzeyde İngilizce konuşmaya başladılar. İngilizce'de ayrım olduğuna değinen köy muhtarı, “Şimdi İngilizcede İngilizlerin ve Amerikan İngilizcesi bir değil. Değişiyor çok değişiyor. İngilizcenin İngilizleri ile güzel anlaşıyoruz. Ama Amerika o Teksas falan biraz zorluk çekiyoruz.” dedi.

#2
Foto - Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Köyde yaşayan bazı vatandaşlar İngilizce öğrenme süreçleri hakkındaki tüyoları açıkladı. Bazılarının okulda öğrendiğini bazılarının da köyün özünde olması nedeniyle kolay bir şekilde öğrendiğini söyledi. Hemen hemen herkesin İngilizce bildiğine değinen köy halkı hem dillerinin hem de kafalarının bu duruma yatkın olduğunu aktardı. 25 yıl önce İngilizceyi öğrenen 47 yaşındaki Mehmet Ali Kızıl, köy çocuklarına İngilizce konusunda yardımcı oluyor. Köyde Türkçe, Zazaca, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dil konuşuluyor.

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!
Gündem

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

İP Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken bir çıkış da bulundu.
Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı
Medya

Can Ataklı'dan skandal ifadeler! Terör örgütü PKK'yı böyle aklamaya çalıştı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın hain saldırılarına ilişkin skandal ifadeler kullandı. Ataklı, "PKK, çok uzun süredir s..
Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı
Gündem

Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı

CHP'de yeni yönetimle eski yönetim arasında rekabete neden olan Meclis İdare Amirliği seçimini Genel Merkez kaybetti. CHP'nin yeni Meclis İd..
Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı
Dünya

Maliye Bakanı'na verilen ceza dünyanın ağzını açık bıraktı

Katar'da ceza mahkemesi Körfez Arap ülkesinin eski maliye bakanını 5,6 milyar dolardan fazla kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezasına ve 1..
ABD'den şaşırtan
Dünya

ABD'den şaşırtan "Filistin Devleti" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin "hiçbir yolu" bulunmadığını açıkladı...
TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi
Gündem

TSK vurdu PKK kudurdu… Petrol kaçırmaya başladılar… Tankerler böyle görüntülendi

Türkiye'nin petrol üretim tesislerine yaptığı operasyonlar PKK'da paniğe neden oldu. ABD'nin himayesinde Suriye'nin Kamışlı kentinde çıkarıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23