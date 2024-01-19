Herkes Türkiye’nin bu köyünü konuşuyor! Doğuştan 4 dil biliyorlar! Hele İngilizceyi bülbül gibi şakıyorlar! Nerede olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye'nin bu köyüne yolu düşenler şaşıp kalıyor. Resmen Türkiye'nin en gelişmiş köyü olmaya aday. Herkes onların yerinde olmak isteyecek. Türkçeyi bırakın ana dilleriymiş gibi sular seller gibi İngilizce konuşuyorlar. İşte Türkiye'nin İngilizce bilen o köyü… Hem kariyer hem de eğitim açısından oldukça önemli bir yere sahip olan İngilizce, daha ilkokulda başlayan bir eğitim olarak bilinmektedir. Küçük yaşlarda başlanmasına rağmen birçok kişi İngilizceyi konuşmak da zorlanıyor. İngilizceyi kolay öğrenmek için birçok farklı kurs tercih edilirken Diyarbakır'ın o köyü çok önceden bütün formülleri çözmüş. TRT'nin uğradığı Diyarbakır'ın Alçık Köyü 1960'lı yıllardan bu yana sular seller gibi İngilizce konuşuyor. 7'den 70'e herkes İngilizce biliyor. Peki bu köy nasıl İngilizce öğrendi? İşte Türkiye'nin İngilizce bilen o köyü…