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Sağlık
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Herkes, ondan şeytandan kaçar gibi kaçıyor ama... Bilim insanları açıkladı: Onu yiyenler zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi oluyor

2023-09-17 14:06:37
Herkes, ondan şeytandan kaçar gibi kaçıyor ama... Bilim insanları açıkladı: Onu yiyenler zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi oluyor

Sağlıklı yaşamın sırları halen net olarak çözülebilmiş değil. Uzmanların yaptıkları son araştırma ise herkese umut kaynağı oldu. Daha uzun ve sağlıklı yaşamak ister misiniz? Bilim insanları açıkladı. O besini tüketenler hem daha uzun yaşıyor hem de vücutları demir gibi oluyor. Herkes zehirli diye uzak duruyor ama faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte ömrü uzatan o mucizevi besin... Çocukların ağzına sürmediği ve genelde halk arasında zehirli olduğu düşünülen mantarların faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Doğada birçok mantar türü bulunuyor ancak hangisi faydalı ya da hangileri yenilebilir bilmiyoruz. Uzmanlar tarafından yapılan son araştırma herkese umut oldu. Herkes zehirli diye uzak duruyor ama... Bilim insanları açıkladı. Mantar yiyenlerin daha uzun yaşadığı öğrenildi. Bu besini yiyin vücudunuz demir gibi olsun! İşte ömrü uzatan o inanılmaz besinler...

#1
Foto - Herkes, ondan şeytandan kaçar gibi kaçıyor ama... Bilim insanları açıkladı: Onu yiyenler zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi oluyor

ABD'deki Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada ömrü uzatan besinler tek tek sıralandı. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Harvard Beslenme Bölümü profesörü ve başkanı Dr. Frank Hu, Amerikalılar için Beslenme Yönergeleri’nin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bulgularının bugüne kadarki en kapsamlı bulgular olduğunu söyledi. Yapılan araştırmada uzmanlar Akdeniz diyeti, tam tahıllı gıda, balık veya tavuk, sebze ve antioksidan açısından zengin zeytinyağı tüketmeyi öneriyor. Bu besinler hem ömrü uzatıyor hem de vücudu demir gibi yapıyor. Akdeniz diyeti, taze yeşillikler, meyveler, balık, fındık ve zeytinin bol olduğu İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Türkiye ve Monako da dahil olmak üzere Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkenin geleneksel diyetlerinden türedi.

#2
Foto - Herkes, ondan şeytandan kaçar gibi kaçıyor ama... Bilim insanları açıkladı: Onu yiyenler zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi oluyor

ÖMRÜ UZATAN VÜCUDU BESLEYEN BESİNLER NELER? 1- AVOKADO Avokado, besleyici, sağlıklı yağ ve lif kaynağıdır. Magnezyum, B6, C vitamini, E vitamini ve folat dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içermektedir. Bir avokadonun yarısı potasyum için günlük ihtiyacın 'unu karşılamaktadır. Avokado ayrıca C, B6 ve E vitamini de dahil olmak üzere bağışıklık sistemi sağlığı için gerekli olan besinleri sağlar. Bir avokadonun yarısı, iltihabı bastırmaya ve oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan bir besin olan B6 için günlük ihtiyacınızın 'ini karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve hastalığa yatkınlığı artırabilir. 2- ISPANAK Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonu düşürmede faydalıdır. Zengin lif miktarı ile kabızlığı önler. Vücudun kan yapımına katkıda bulunur. Ispanağın bir diğer önemli etkisi ise kansere karşı koruyucu etki göstermesidir. Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunan ıspanak hafızanın güçlenmesini sağlar ve barındırdığı beta karoten ve folik asit yardımı ile Alzheimer gelişmesi ihtimalini azaltır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu bitkiyi düzenli olarak tüketenler hem enerji alır hem de kaslarını güçlendirir.

#3
Foto - Herkes, ondan şeytandan kaçar gibi kaçıyor ama... Bilim insanları açıkladı: Onu yiyenler zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi oluyor

3- MANTAR Mantar, bağışıklık sistemini güçlendirir, hücre yaşlanmasına karşı savaşır, kolesterolü düşürür, metabolizmayı ve bağırsak sağlığını destekler. Bütün bunlar aynı zamanda mantarın iyi bir mineral, lif ve vitamin içeriğine sahip olmasının yanı sıra antioksidan özelliklere sahip maddeler açısından zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Düşük kalori ve düşük yağ içerdiği için mantar kilo vermek isteyenler için de uygundur. Ayrıca yüksek beta-glukan içeriği tokluk derecesini artırır ve hepsinden önemlisi kandaki kolesterol (hem iyi hem de kötü) seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Mantardaki kitin adı verilen bir karbonhidrat zor sindirilebilmektedir. Bu nedenle, sindirim sisteminden geçmesi uzun zaman almaktadır. Kolay sindirilebilir yiyeceklerin hızla tetiklediği açlık hissi, mantar tüketildiğinde daha yavaş oluşur.

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