Herkes, ondan şeytandan kaçar gibi kaçıyor ama... Bilim insanları açıkladı: Onu yiyenler zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi oluyor

ÖMRÜ UZATAN VÜCUDU BESLEYEN BESİNLER NELER? 1- AVOKADO Avokado, besleyici, sağlıklı yağ ve lif kaynağıdır. Magnezyum, B6, C vitamini, E vitamini ve folat dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral içermektedir. Bir avokadonun yarısı potasyum için günlük ihtiyacın 'unu karşılamaktadır. Avokado ayrıca C, B6 ve E vitamini de dahil olmak üzere bağışıklık sistemi sağlığı için gerekli olan besinleri sağlar. Bir avokadonun yarısı, iltihabı bastırmaya ve oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan bir besin olan B6 için günlük ihtiyacınızın 'ini karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve hastalığa yatkınlığı artırabilir. 2- ISPANAK Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir. Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır. Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonu düşürmede faydalıdır. Zengin lif miktarı ile kabızlığı önler. Vücudun kan yapımına katkıda bulunur. Ispanağın bir diğer önemli etkisi ise kansere karşı koruyucu etki göstermesidir. Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunan ıspanak hafızanın güçlenmesini sağlar ve barındırdığı beta karoten ve folik asit yardımı ile Alzheimer gelişmesi ihtimalini azaltır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu bitkiyi düzenli olarak tüketenler hem enerji alır hem de kaslarını güçlendirir.