Herkes konuşmuş, o işine bakmıştı! Berat Albayrak’ı gururlandıran gelişme
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), dünya enerji devi Shell ile Bulgaristan karasularında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için dev bir ortaklık anlaşmasına imza attı. 2016 yılında Berat Albayrak döneminde başlatılan "Milli Enerji ve Maden Politikası" sayesinde dünyanın en büyük 4. sondaj filosuna kavuşan Türkiye, artık Exxon ve Shell gibi devlerle eşit masada "oyun kurucu" olarak yer alıyor. Bu hamle, TPAO'nun sadece ulusal bir şirket olmaktan çıkıp küresel bir enerji markasına dönüştüğünün en somut kanıtı olarak görülüyor.