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Sağlık
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Her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllardır burnumuzun dibindeymiş… Adeta mucizevi bir ilaç! Sizi zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapacak

2023-11-03 15:20:42
Her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllardır burnumuzun dibindeymiş… Adeta mucizevi bir ilaç! Sizi zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapacak

Baharatlar, özellikle de yemeklerin içinde farklı lezzetler katması için kullanılır. Lakin sadece lezzet için değil aynı zamanda sağlığa da çok iyi gelmektedirler. Özellikle de bu baharatın her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllarca burnumuzun dibindeymiş… Bu baharat mucizevi bir ilaç gibi. İşte detaylar… Baharatlar neredeyse her yemeğe ilave edilir. Yiyeceklere güzel bir tat kattığı için tercih edilen baharatlar insan sağlığına da çok iyi geliyor. Özellikle de bazı baharatlar resmen mucizevi bir ilaç görevi görüyor. İşte çok sağlıklı olan o baharatlar…

#1
Foto - Her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllardır burnumuzun dibindeymiş… Adeta mucizevi bir ilaç! Sizi zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapacak

TARÇIN Tarçın, özellikle de diyabet hastaları için önemli bir baharattır. Kan şekerini dengeleyen tarçın, insülin direncini de engelliyor. Öte yandan kolesterol problemine de iyi gelen tarçın, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına da iyi geliyor.

#2
Foto - Her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllardır burnumuzun dibindeymiş… Adeta mucizevi bir ilaç! Sizi zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapacak

KİMYON Kimyon, yemeklere farklı bir tat vermesinin yanı sıra hazımsızlığa iyi geliyor. Midede oluşan gaz, şişkinlik gibi sindirim sıkıntılarını gidermek için kimyon tüketebilirsiniz. Bunların yanı sıra metabolizmanın hızlı çalışmasına fayda sağlayan kimyon, kilo verme sürecinde etkilidir.

#3
Foto - Her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllardır burnumuzun dibindeymiş… Adeta mucizevi bir ilaç! Sizi zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapacak

KİŞNİŞ Genellikle makarna soslarında kullanılan ve farklı bir tat veren kişniş, vücutta oluşan toksinleri atmaya fayda sağlar. Kalp ve kemik sağlığını iyileştiren kişniş, içerdiği çeşitli vitaminler ve lif kaynakları sayesinde kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

#4
Foto - Her zerresinden şifa akıyor! Resmen yıllardır burnumuzun dibindeymiş… Adeta mucizevi bir ilaç! Sizi zıpkın gibi, fişek gibi, demir gibi yapacak

REZENE Çay olarak tüketilen rezene, genelde sakinleşmek için kullanılan bir baharattır. İçerisindeki antioksidanlar sayesinde vücudu temizlemeye yardımcı olur. Rezene tüketiminde aşırıya kaçmamak çok önemlidir.

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