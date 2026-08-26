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Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

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Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

Türkiye son dönemde attığı enerji adımlarının ardından İran'la ilgili çarpıcı bir karara imza attı. Ankara, Tahran'la 25 yıllık anlaşmayı sonlandırdı.

#1
Foto - Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

Rusya Araştırmalar Enstitüsü'nün Bloomberg'den aktardığı habere göre, Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık doğal gaz anlaşması 29 Temmuz'da sona erdi. 25 yıllık doğalgaz sözleşmesinin sona ermesi, İran-Türkiye enerji ilişkisinde bir değişimi ortaya koydu; Ankara artık daha fazla tedarik seçeneğine sahipken, Tahran en güvenilir ihracat pazarlarından birini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

#2
Foto - Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

Çünkü ABD, İran'a yaptırım uyguluyor. Ve İran'dan petrol-gaz alımını da engelliyor. Bu sözleşme, Tebriz-Ankara boru hattı üzerinden yıllık 9,6 milyar metreküpe kadar doğalgaz tedarikini sağlıyordu.

#3
Foto - Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

Haziran ayında İran, Türkiye'nin boru hattı tedarikçileri arasında Azerbaycan'ın hemen arkasında ve Rusya'nın önünde yer alarak 883 milyon metreküp doğalgaz tedarik etti.

#4
Foto - Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

Türkiye, anlaşmanın imzalandığı otuz yıl öncesine kıyasla, anlaşma sonrası döneme çok daha güçlü bir konumda giriyor. Türkiye'nin yıllık doğalgaz talebi genellikle 50 ila 60 milyar metreküp arasında değişmekle birlikte, arz portföyü giderek çeşitlenmiştir.

#5
Foto - Her şey sessiz sedasız oldu: Türkiye ile İran arasındaki 25 yıllık anlaşma sona erdi

Rusya, Mavi Akım ve Türk Akımı aracılığıyla önemli bir tedarikçi olmaya devam ederken, Azerbaycan da Güney Doğalgaz Koridoru üzerinden doğalgaz sağlamaktadır. LNG de Türkiye'nin arzının giderek daha önemli bir bileşeni haline gelmiştir.

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