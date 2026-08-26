Düşmana göz açtırmayacak füze fırkateyni denize indi! 3 bin 900 tonluk dev canavar, ortalığı hallaç pamuğu gibi dağıtacak
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, deniz, hava ve su altından gelebilecek her türlü tehdide karşı tasarlanan Ningde adlı güdümlü füze fırkateynini resmen hizmete soktu. 510 borda numaralı yaklaşık 3 bin 900 tonluk savaş gemisi, üstün üç boyutlu radar ve çekili sonar sistemleriyle donatılarak Çin'in envanterindeki Type 054A sayısını 46'ya çıkardı. 4 bin deniz mili menzile sahip olan bu dev fırkateyn, ülkenin kıyılarının ötesindeki uzun soluklu operasyonlarda aktif rol oynayacak.