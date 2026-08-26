Düşmana göz açtırmayacak füze fırkateyni denize indi! 3 bin 900 tonluk dev canavar, ortalığı hallaç pamuğu gibi dağıtacak

Type 054A, Çin donanmasının son yıllarda çok sayıda ürettiği çok amaçlı fırkateyn sınıflarından biri. Ningde de farklı tehditleri aynı anda takip edebilmek için üç boyutlu radar, alçak irtifa gözetleme radarı ve çekili sonar sistemi gibi sensörlerle donatıldı. Böylece geminin yalnızca yüzeydeki savaş gemilerini değil, hava araçlarını ve su altındaki denizaltıları da tespit etmesi hedefleniyor.