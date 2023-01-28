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Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

2023-01-28 13:57:20
Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi.

#1
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

İddiaya göre, hareket halinde olan 41 SF 683 plakalı Citröen marka hafif ticari araç içerisinde sürücü O.S., yanındaki kız arkadaşını darp etmeye başladı.

#2
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

#3
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören O.S., kız arkadaşının da bulunduğu araçla kaçmaya başladı.

#4
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca neticesinde çıkmaz sokağa girince yakalandı.

#5
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

O.S. gözaltına alınırken, darp ettiği kız arkadaşı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın ise kiralık olduğu öğrenildi.

#7
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

Olay yerinden bir görüntü...

#8
Foto - Her gün yeni bir vaka! Laikçi yaşam biçimi dehşeti yaşattı

Olay yerinden bir görüntü...

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