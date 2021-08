Yumurta, bağışıklığı güçlendiriyor. Protein bakımından zengin olduğu için kas gelişimini destekliyor. Her öğün tüketebileceğiniz yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Peki, her gün bir adet yumurta yemenin faydaları neler? İşte her gün yumurta tüketmenin sağlığa 5 faydası...