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Sağlık
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Her derde deva günde bir avuç yetiyor

2022-05-26 05:06:36
Her derde deva günde bir avuç yetiyor

Yaban mersini lezzetli bir meyvenin yanı sıra şifa saçmasıyla da büyük dikkat çekiyor.

#1
Foto - Her derde deva, günde bir avuç yiyin! Yaban mersininin faydaları Yaban mersini, diğer bilinen adıyla ‘’blueberry’’, hem rengi hem de değeriyle son zamanların gözde meyveleri arasında yer alıyor.

Her derde deva, günde bir avuç yiyin! Yaban mersininin faydaları Yaban mersini, diğer bilinen adıyla ‘’blueberry’’, hem rengi hem de değeriyle son zamanların gözde meyveleri arasında yer alıyor.

#2
Foto - Ülkemizde farklı bölgelerde çay üzümü, turna yemişi, çoban üzümü, mavi yemiş ve kekre yemişi gibi isimlerle anılan yaban mersini, halk arasında 'mavi altın' olarak da adlandırılıyor.

Ülkemizde farklı bölgelerde çay üzümü, turna yemişi, çoban üzümü, mavi yemiş ve kekre yemişi gibi isimlerle anılan yaban mersini, halk arasında 'mavi altın' olarak da adlandırılıyor.

#3
Foto - Ilıman iklime uygun yetişen üzümsü bir meyve olan yaban mersini, ülkemizde en sık Karadeniz bölgesinde yetişiyor.

Ilıman iklime uygun yetişen üzümsü bir meyve olan yaban mersini, ülkemizde en sık Karadeniz bölgesinde yetişiyor.

#4
Foto - Osmanlı kitabelerinde bitkisel çay olarak alternatif tıpta kullanılan yaban mersininin tadı ise hem ekşi hem de tatlıdır.

Osmanlı kitabelerinde bitkisel çay olarak alternatif tıpta kullanılan yaban mersininin tadı ise hem ekşi hem de tatlıdır.

#5
Foto - A, C, E, K vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, çinko, folik asit, potasyum ve magnezyum gib pek çok mineral barındıran yaban mersini, düzenli ve uzman kontrolünde tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor.

A, C, E, K vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, çinko, folik asit, potasyum ve magnezyum gib pek çok mineral barındıran yaban mersini, düzenli ve uzman kontrolünde tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor.

#6
Foto - Tam bir antioksidan deposu olan bu meyve, kolesterolü düşürüyor, diyabet riskini azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor, hafızaya iyi geliyor ve kalp hastalığı riskini azaltıyor.

Tam bir antioksidan deposu olan bu meyve, kolesterolü düşürüyor, diyabet riskini azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor, hafızaya iyi geliyor ve kalp hastalığı riskini azaltıyor.

#7
Foto - Diğer birçok meyve ile karşılaştırıldığında daha az şeker içeren yaban mersini, özellikle idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmesiyle biliniyor. Peki tüketimi yüzyıllara dayanan yaban mersininin faydaları neler? Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini çayı nasıl yapılır? İşte süper meyve yaban mersini hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Diğer birçok meyve ile karşılaştırıldığında daha az şeker içeren yaban mersini, özellikle idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmesiyle biliniyor. Peki tüketimi yüzyıllara dayanan yaban mersininin faydaları neler? Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini çayı nasıl yapılır? İşte süper meyve yaban mersini hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

#8
Foto - Yaban mersininin faydaları Doğal antibiyotik özelliği ile idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterileri yok eder.

Yaban mersininin faydaları Doğal antibiyotik özelliği ile idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterileri yok eder.

#9
Foto - İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde güçlü bir toksin atıcıdır. Ancak böbreklerin işlevselliğini bozabileceğinden aşırı tüketilmesi önerilmez. Kan basıncını dengeler.

İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde güçlü bir toksin atıcıdır. Ancak böbreklerin işlevselliğini bozabileceğinden aşırı tüketilmesi önerilmez. Kan basıncını dengeler.

#10
Foto - Hücrelerin yenilenme hızını artırır. Günde bir kâse yaban mersini yemek, yaşlılık nedeniyle oluşan tahribatı önleyip hafızayı güçlendirir. Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşır.

Hücrelerin yenilenme hızını artırır. Günde bir kâse yaban mersini yemek, yaşlılık nedeniyle oluşan tahribatı önleyip hafızayı güçlendirir. Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşır.

#11
Foto - Yaban mersini çayı, regl ağrılarını azaltır ve düzene sokar. Beyin sağlığını korur ve gelişimini destekler. Kan şekerini düzenler. Göz yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engeller. Kamaşma, kılcal damar çatlaması ve gece körlüğünü ortadan kaldırır.

Yaban mersini çayı, regl ağrılarını azaltır ve düzene sokar. Beyin sağlığını korur ve gelişimini destekler. Kan şekerini düzenler. Göz yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engeller. Kamaşma, kılcal damar çatlaması ve gece körlüğünü ortadan kaldırır.

#12
Foto - Tükürük bezlerinin işlevselliğini artırarak diş taşlarının oluşumuna engel olur. Kanser hastalıklarına zemin hazırlayan durumları ortadan kaldırır. Özellikle kolon, rahim ve karaciğer kanserine karşı faydalıdır.

Tükürük bezlerinin işlevselliğini artırarak diş taşlarının oluşumuna engel olur. Kanser hastalıklarına zemin hazırlayan durumları ortadan kaldırır. Özellikle kolon, rahim ve karaciğer kanserine karşı faydalıdır.

#13
Foto - faydalıdır. Varis ve basuru (hemoroit) iyileştirir. Damar sertliği oluşumunu engeller. Sakinleştirici özelliği vardır. Her derde deva, günde bir avuç yiyin! Yaban mersininin faydaları

faydalıdır. Varis ve basuru (hemoroit) iyileştirir. Damar sertliği oluşumunu engeller. Sakinleştirici özelliği vardır. Her derde deva, günde bir avuç yiyin! Yaban mersininin faydaları

#14
Foto - Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini, reçel, meyve suyu, tatlandırıcı ve çay olarak tüketilebilir. Bir yemek kaşığı kuru yaban mersinini bir buçuk su bardağı suyla beraber 10 dakika kaynatıp tüketebilirsiniz.

Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini, reçel, meyve suyu, tatlandırıcı ve çay olarak tüketilebilir. Bir yemek kaşığı kuru yaban mersinini bir buçuk su bardağı suyla beraber 10 dakika kaynatıp tüketebilirsiniz.

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