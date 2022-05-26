Her derde deva günde bir avuç yetiyor

Diğer birçok meyve ile karşılaştırıldığında daha az şeker içeren yaban mersini, özellikle idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelmesiyle biliniyor. Peki tüketimi yüzyıllara dayanan yaban mersininin faydaları neler? Yaban mersini nasıl tüketilir? Yaban mersini çayı nasıl yapılır? İşte süper meyve yaban mersini hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.