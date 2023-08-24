  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

2023-08-24 18:06:17
Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Bin 800 rakımlı dağlarda her derde deva kekik hasadı başladı.

#1
Foto - Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Antalya’da özellikle Çimi, Göktepe ve Yaylacık yaylalarında vatandaşlar topladıkları kekiklerle hem kışlık kekik ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Yörenin en iyi kekiğinin bu yaylalarda yetiştiğini belirten vatandaşlar, topladıkları kekiği kuruttuktan sonra satışa hazır hale getiriyor.

#2
Foto - Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Göktepe Yaylası’na çıkarak kekik toplayan vatandaşlar, her yıl temmuz ve ağustos aylarında kekik topladıklarını kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bir çok vatandaşın ise bunu satarak gelir elde ettiğini söyledi. Kekik toplayan vatandaşlar, kekiği makas veya bıçakla keserek köküne zarar vermeden, gelecek yıllarda yeniden çıkmasına özen gösteriyorlar. Akseki'de vatandaşlar, yaylalardan topladıkları kekiğin bir demetini 15, bardağını ise 20 liradan satıyor.

#3
Foto - Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Yaylalarda kekik toplayan Makbule Çelik, her yıl kekik zamanı Akseki’nin yüksek kesimlerine çıkarak taş kekiği topladıklarını söyledi. Yüksek rakımlı Göktepe Yaylası'nda taşların arasından çıkan kekikleri toplayarak kışın yemeklerde ve hastalıklarda içecek olarak kullandıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

#4
Foto - Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

"Yörede kekik bitkisi bolca bulunuyor. Yöremizde yetişen kekik, diğer yörelerdekinden çok daha kalitelidir. Yaylada havanın temizliği ve rakımın yüksek oluşu kaliteyi ortaya çıkarıyor. Taş kekiği ismi gibi taşların arasında oluşur. Buranın rakımı 1800 metredir. Bazı vatandaşlar kekiğin bağını 10 liraya satıyorlar. Ama biz satmıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Farklı yörelerden vatandaşlar gelerek bu yöreden kekik satın alıyor" diye konuştu.

#5
Foto - Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Her yıl kendi ihtiyaçları için kekik topladıklarını belirten Ayşe Çelik, Akseki'nin bin 800 metre yükseklikteki Göktepe Yaylası'nda taşların arasında çıkan kekikleri toplayarak kışın yemeklerde ve hastalıklarda içecek olarak kullandıklarını söyledi. Çelik, "Bu bitki çok faydalı bir bitkidir. Şifa kaynağıdır. Topladığımız kekiklerin ihtiyacımız kadarını ayırır, diğerlerini ise satarız. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında haftanın 3 gününde kaynar suya bir parça koyup çayını yapar içeriz. Biz onun için hiçbir zaman grip olmayız.

#6
Foto - Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Bizim kışlık ilacımızdır. Bu yörede herkes temmuz, özellikle ağustos aylarında yaylaya çıkarak çuvallarla toplayıp hem yakınlarına gönderiyorlar hem de ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Akseki'nin bazı köylerindeki vatandaşlar da yaylalardan topladıkları kekikleri pazarda satarak geçimlerine katkı sağlıyor. Fakat bu yıl yağmurlar az olduğundan boyları küçük kalmış. İçenlere de şifa olsun” şeklinde konuştu.

Apple Watch sahipleri üzgün! İşte en iyi akıllı saat…
Teknoloji

Apple Watch sahipleri üzgün! İşte en iyi akıllı saat…

HUAWEI WATCH Ultimate, dünyanın önemli teknoloji ödülleri arasında gösterilen EISA organizasyonundan prestijli bir ödülle döndü. 10 ATM dalı..
Çankırı'da 'Şapka Devrimi' kutlandı: 'Müftü Panama şapkası taktı'
Tarih

Çankırı'da 'Şapka Devrimi' kutlandı: 'Müftü Panama şapkası taktı'

Çankırı'da, Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. Atatürk'ün Çankırı ziyareti öncesinde..
Rusya Türkiye kararını duyurdu: İndirim yapıldı, acele edin
Dünya

Rusya Türkiye kararını duyurdu: İndirim yapıldı, acele edin

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'ye yönelik Ağustos'un son haftasında düzenlenecek turlarda büyük indirime gidildiğini duyurdu...
Faiz kararı sonrası gram altında deprem! Resmen çakıldı
Ekonomi

Faiz kararı sonrası gram altında deprem! Resmen çakıldı

Merkez Bankası'nın faizleri beklenmedik bir oranda artırmasının ardından dolar ve gram altında ser düşüşler yaşandı. Gram altında 40 liradan..
Wagner böyle tehdit etti: Rusya'nın kalbini ele geçireceğiz
Dünya

Wagner böyle tehdit etti: Rusya'nın kalbini ele geçireceğiz

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta can veren Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'e bağlı paralı askerler Kremlin'in ele geçiri..
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!
Gündem

CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinin ardından Hükümet tüm imkanlarıyla depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23