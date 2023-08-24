Her derde deva! Bakın o bitki nasıl toplanıyor

Her yıl kendi ihtiyaçları için kekik topladıklarını belirten Ayşe Çelik, Akseki'nin bin 800 metre yükseklikteki Göktepe Yaylası'nda taşların arasında çıkan kekikleri toplayarak kışın yemeklerde ve hastalıklarda içecek olarak kullandıklarını söyledi. Çelik, "Bu bitki çok faydalı bir bitkidir. Şifa kaynağıdır. Topladığımız kekiklerin ihtiyacımız kadarını ayırır, diğerlerini ise satarız. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında haftanın 3 gününde kaynar suya bir parça koyup çayını yapar içeriz. Biz onun için hiçbir zaman grip olmayız.