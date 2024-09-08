Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

Biz de bunu değiştirmek için bu ürünlerin satışına başladık. Herkes çoluğuna çocuğuna torununa bir şeyler almak ister değer verir ama maddi durumu izin vermiyor olabilir. Bir asgari ücretli 4 bin liralık bir çeyrek altın almaya kalkınca bile maddi durumu zorlanıyor. Az önce gördüğünüz emzik bir çeyrek değerine yakın fakat siz bunu torununuza ya da yakınızın çocuğuna aldığınızda ona hatıra kalabilecek. Bu hatıraya o çocuk yıllar sonra baktığında bence bana bu kadar değer veriliyordu diyebilecek” dedi.