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Yaşam
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Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

2024-09-08 09:45:18
Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

Bebekler için hediyelik olarak satılan altın emzikler görünümü kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor.

#1
Foto - Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

İnsanların son zamanlarda altını sadece yatırım aracı olarak görmelerinden dolayı altın takılara rağbet azaldı. Bursa'da işlerini hareketlendirmek isteyen bir kuyumcu yüzük, küpe, saat, bilezik gibi aksesuarlar dışında raflarında 3 yıldır altın emziğe de yer veriyor. Altın emzikleri 4 bin 230 liradan satışa sunduklarını söyleyen mağaza sorumlusu Bahadır Ablak, vatandaşların torunlarına ve yakın akrabaların yeni doğan bebekleri için hediye aldıklarını söyledi. Altın emziğin sadece maddi bir hediye olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ablak, çocukluğa dair güzel bir anı da olabileceğini söyledi.

#2
Foto - Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

Bir altın emzik fiyatının çeyrek altın fiyatında olduğunu ama hatırası olan güzel bir hediye olacağını belirten mağaza satış sorumlusu Bahadır Ablak, "Yaklaşık 3 yıldır altın emzik, biberon gibi ürünleri satıyoruz. İnsanlar artık sadece yatırım amaçlı ürünlere yönelerek takı gibi ürünlerden uzaklaşamaya başlamıştı.

#3
Foto - Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

Biz de bunu değiştirmek için bu ürünlerin satışına başladık. Herkes çoluğuna çocuğuna torununa bir şeyler almak ister değer verir ama maddi durumu izin vermiyor olabilir. Bir asgari ücretli 4 bin liralık bir çeyrek altın almaya kalkınca bile maddi durumu zorlanıyor. Az önce gördüğünüz emzik bir çeyrek değerine yakın fakat siz bunu torununuza ya da yakınızın çocuğuna aldığınızda ona hatıra kalabilecek. Bu hatıraya o çocuk yıllar sonra baktığında bence bana bu kadar değer veriliyordu diyebilecek” dedi.

#4
Foto - Her bebeğe nasip olmaz! Bu emziğin tanesi 4 bin lira

Bebeklerin narin vücutlarına herhangi bir zarar vermeyeceğini söyleyen Ablak, "Benden 14 ayar bir altın emzik istediğinizde 4 bin 230 liraya alabilirsiniz. Altın emziklerimiz TSE patentlidir. Çocuklara zarar verebilecek alerji oluşturabilecek herhangi bir katkı maddesi yoktur. Altın biberon fiyatlarına da baktığımızda yaklaşık 12 bin-13 bin fiyat aralığında. Ama bu fiyatlara şunu eklemek istiyorum lütfen maddi bir değer olarak bakmayalım bu hediyelere bu ürün maneviyatla alakalıdır. Çocuğunuza bırakabileceğiniz çocukluğuna dair en güzel hediye olacaktır” dedi.

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