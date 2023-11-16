Her an duyurulabilir! "Milli Banliyö Tren Seti" geliyor! Kritik tarih detayı açıklandı…

Maksimum işletme hızı saatte 90 kilometre olacak trenin tasarım hızı 120 kilometreye ulaşacak. Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan araçla şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyacı karşılanabilecek. Başta Tren Kontrol ve İzleme Sistemi (TCMS) ve Cer Sistemi olmak üzere yerli ve milli olarak geliştirilecek kritik ekipmanlar Türkiye'ye de katma değer kazandıracak. İlk tren setlerinin Gaziray Projesi'nde kullanılması hedefleniyor.