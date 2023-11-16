2023-11-16 12:21:34 Her an duyurulabilir! "Milli Banliyö Tren Seti" geliyor! Kritik tarih detayı açıklandı…
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tasarım ve prototip çalışmaları devam eden "Milli Banliyö Tren Seti"nin gelecek yıl tamamlanması ve ilk setlerin Gaziray Projesi'nde kullanılması planlanıyor. AA muhabirinin 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Milli Hızlı Tren Projesi'nin yanı sıra 2021'de tasarım ve prototip çalışmalarına başlanılan Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin 2024'te tamamlanması hedefleniyor.