HER ÜÇ KADINDAN BİRİNDE KEMİK ERİMESİ GÖRÜLÜYOR Kemik erimesinin çoğunlukla kadınlar olmak üzere erkeklerde de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Berber, Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre 50 yaşın üzerinde her 3 kadından 1’inde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten 1’inde (prostat kanserinden fazla) osteoporoz görüldüğünü söyledi. Osteoporozun her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyon kırığa neden olduğunun bildirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Berber, “Osteoporozun bilinen en önemli komplikasyonu; kırıktır. Kalça gibi büyük eklem kırığı ve mikrofraktürlere bağlı da sırt omuz omurga bel ağrıları oluşabilir” diye konuştu.