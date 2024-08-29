Hepsi telef olmuştu! Deprem sonrası ilk hasat

"40 yıldır da bu işe gönül koyduk. Arıcılığı daha iyi yerlere taşıyabilmek için bilim ve ilimin ışığında yapmak istiyoruz. Bundan 2 sene önce 500 kovanımdaki arılar depremde telef oldu. Geçen yıl da yalancı bahardan dolayı zarar gördük ama bu işe olan sevdamızdan dolayı bu 2300 metre rakımdaki bu Remik Yaylası'nda ve arıların ulaşabildiği 2600 metredeki dağda devam ediyoruz."