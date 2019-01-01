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'Hepimiz Meryemiz' hareketi Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtları için yürüdü

  • 'Hepimiz Meryemiz' hareketi cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtlarına destek olmak için Fatih Camii'nden Saraçhane'ye kadar sloganlar atarak yürüdü.

  • Yıllardır İsrail zulmüne maruz kalan Kudüslü kadınların yaşadıklarını anlatmak ve seslerini tüm dünyaya duyurmak amacıyla başlatılan "Hepimiz Meryemiz" hareketi Cuma namazından sonra Fatih Camii'nden Saraçhane'ye doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

  • 50 ülkede Küdüslü kadınların yaşadığı dramın anlatıldığı paneller ve söyleşiler düzenleyecek olan 'Hepimiz Meryemiz' hareketi tarafından Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtlarına destek olmak için yapılan yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle binlerce kişi katıldı.

  • Çok sayıda vatandaş Saraçhane'ye kadar 'Müslüman uyuma kardeşine sahip çık', 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' sloganları atarak yürüdü.

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