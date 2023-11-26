2023-11-26 13:27:10 Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırılmasına ilişkin olarak, "Düşünsenize: Memleketin ünlü futbolcularının bavullarla bankasına getirdikleri paraları, hiçbir resmi banka işlemi yapmadan tokatlayabiliyor. Dünya dolandırıcılık tarihinin yeniden yazılmasına yol açacak bir olaydır bu" yorumunu yaptı.