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Medya
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Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

2023-11-26 13:27:10
Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırılmasına ilişkin olarak, "Düşünsenize: Memleketin ünlü futbolcularının bavullarla bankasına getirdikleri paraları, hiçbir resmi banka işlemi yapmadan tokatlayabiliyor. Dünya dolandırıcılık tarihinin yeniden yazılmasına yol açacak bir olaydır bu" yorumunu yaptı. 

#1
Foto - Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

Seçil Erzan’ı futbol dünyasıyla tanıştıran ismin Fetih Terim olduğunu hatırlatan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

"Düşünsenize: Olayın bütün kahramanları ondan söz ediyor. İşin her aşamasında onun adı geçiyor. Her ifadede o var. Fonun adı bile onun adı. Ve fakat... Savcılığın sorularını yanıtlarken söylediği aşağı yukarı şu: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum, ben de mağdurum.' İşin içinden sıyrılma becerisine bravo doğrusu."

#3
Foto - Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

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