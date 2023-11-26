Hep mağdur hep mağdur! Ahmet Hakan şok etti! Bu işin içinden nasıl sıyrıldı, akıl alır gibi değil

"Düşünsenize: Olayın bütün kahramanları ondan söz ediyor. İşin her aşamasında onun adı geçiyor. Her ifadede o var. Fonun adı bile onun adı. Ve fakat... Savcılığın sorularını yanıtlarken söylediği aşağı yukarı şu: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum, ben de mağdurum.' İşin içinden sıyrılma becerisine bravo doğrusu."