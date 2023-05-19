Hem Selçuklu hem Osmanlı izleri taşıyor!

. Pek kimse bilmez ama Alaattin Keykubat'ın kızının mezarının bile olduğu daha önce tespit edildi. Ancak 1986 yılında Karakaya Barajı'nın kurulmasıyla burası baraj sahasının altında kısımları olduğu için pek kimsenin uğradığı bir bölge değildi. Burada çoğunlukla Selçuklu dönemi olmak üzere Osmanlı dönemi mezarları da var.