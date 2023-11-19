Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

Otomobil fiyatlarında düşüş olmasına rağmen nakit sıkıntısı ve kredi faizleri vatandaşın da cebini yakıyor. Araç piyasasında durgunluk devam ederken dolandırıcıların akıl almaz yöntemleri de bir bir deşifre oldu. Sakın buna inanmayın. İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri… Nakit sıkıntısı kredi faiz artışı derken vatandaşla araç hayallerini rafa kaldırmaya başladı. Araç piyasasında düşüş olmasına rağmen sektörde yaprak kımıldamazken galericiler de farklı yöntemler denemeye başladı. Araç alamayan vatandaşlar bu kez de kiralık araçlara yöneldi. Piyasadaki durgunluğu fırsat bilen dolandırıcılar ise akıl almaz yöntemlerine uygulamaya devam ediyor. İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri…