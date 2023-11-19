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Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

2023-11-19 14:01:26
Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

Otomobil fiyatlarında düşüş olmasına rağmen nakit sıkıntısı ve kredi faizleri vatandaşın da cebini yakıyor. Araç piyasasında durgunluk devam ederken dolandırıcıların akıl almaz yöntemleri de bir bir deşifre oldu. Sakın buna inanmayın. İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri… Nakit sıkıntısı kredi faiz artışı derken vatandaşla araç hayallerini rafa kaldırmaya başladı. Araç piyasasında düşüş olmasına rağmen sektörde yaprak kımıldamazken galericiler de farklı yöntemler denemeye başladı. Araç alamayan vatandaşlar bu kez de kiralık araçlara yöneldi. Piyasadaki durgunluğu fırsat bilen dolandırıcılar ise akıl almaz yöntemlerine uygulamaya devam ediyor. İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri…

#1
Foto - Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

Galericiler tarafından kiraya verilen araçlar son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Araç segmentine bağlı olarak aylık kira alınırken kiralama bedeli ise 30.000 TL'den başlayarak yükseliyor. Piyasadaki durgunluk nedeniyle bu yönteme başvurduklarını belirten galericiler bankaların kredi vermemesi ve alıcılarda nakit olmaması durumunun bu yöntemi ortaya çıkarttığını vurguladı. Galericiler fiyatların şu anda en dip seviyede olduğunu belirtti. Araçları kiraya vererek masrafları karşılama yolunu seçtiklerini belirten galericiler, ise kur ve enflasyondaki yıl sonu tahminleri ile birlikte fiyatların yeniden artacağını aktardı.

#2
Foto - Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

Araç almak isteyen vatandaşları dolandırmak için fırsat kollayan Sahtekarlar ise farklı yöntemler ile piyasada yerini alıyor. "S" plakalı servis araçları üzerinden noter satışı "kredi çekilecek sen devri onayla, para bankadan gelecek" sözleriyle satıcıyı ikna etmeye çalışan dolandırıcılar, devir işlemi tamamlandıktan sonra para göndermeden ortadan kayboluyorlar. Yaşanan durum üzerine taraflar arasında tartışma yaşanırken dolandırıcıların bu duruma karşılık satıcıya gerçek bedel üzerinden bir miktar içeren çek, senet gibi alelade karşılığı belirsiz evraklar verdiği görülüyor. İkna olan satıcı ise senedi aldıktan sonra dolandırıcıya bir daha ulaşamıyor.

#3
Foto - Hem parayı cebe atıyorlar hem aracı götürüyorlar! Son pişmanlık fayda etmiyor! Araç alacaklar dikkat! Şimdi de bu dolandırıcılık yöntemi çıktı

Dolandırıcılar yaptıkları hamle ile devir işlemlerini tamamlamış gibi göstererek sadece borcu ödemekte zorlandığını belirtiyor. Dolandırıcıların yeni yöntemlerine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, araç devir sırasında son onay yapılmadan önce para durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dolandırıcılar, eylemleri sonrasında aracın silsile halinde devrini gerçekleştirerek bu sayede olayın sıradan bir alışveriş gibi yapıldığını, sadece borcu ödemekte zorlandıklarını iddia ederek suçtan kurtulmaya çalıştıkları tespit ediliyor. İşlemlerin son basamaklarında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen yetkililer bu gibi durumlarda paranın hesaba geçmeden devir işlemlerinin yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

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