Hem asfalt hem off-road canavarı! Yeni Nesil Off-Road SUV JAECOO 7 Türkiye’de!

Türkiye’de iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan JAECOO 7’de; Trafikte Sürüş Asistanı, Ön Hava Yastıkları, Yan Hava Yastıkları (Ön) ve Perde Hava Yastıkları, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Konumlandırma Asistanı, Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli Aktif Acil Durum Freni, Açık Kapı Uyarı Sistemi ve Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Kaza Önleme Sistemi standart olarak sunuluyor. Tasarımıyla henüz ilk bakışta gönülleri fetheden JAECOO 7, yeni nesil şehirli bir arazi aracı olarak JAECOO’nun yenilikçi ve tescilli teknolojisi ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu gelişmiş sistem, JAECOO 7’nin yedi farklı sürüş senaryosunda şehir içi, banliyö, otoban, kum, su, kar, çamur, koşullarında güvenle ilerlemesine olanak tanıyarak kullanıcılara her türlü sürüş koşulunda üst düzey bir sürüş deneyimi sağlıyor. Dik eğimli zemin senaryolarında JAECOO 7’nin 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları, sert geçiş kabiliyeti açısından tipik şehir SUV'larının çok ötesine geçerek karmaşık durumlarda bile üstün arazi kabiliyetleri sağlıyor. JAECOO’nun benzersiz tork dağılımlı 4 çeker kontrol sistemi, gerçek zamanlı tork dağılımına ve yol koşullarına bağlı olarak arka tekerlek torkunun dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu sistem, zorlu arazi koşulları dahil olmak üzere genel sürüş performansını önemli oranda artırırken araç stabilitesini, sürüş güvenliğini ve yolcu konforunu da daha ileriye taşıyor.