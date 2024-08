Hem asfalt hem off-road canavarı! Yeni Nesil Off-Road SUV JAECOO 7 Türkiye’de!

Her iki versiyonda da 235/50 R19 ölçülerinde lastiklerle yollara çıkan JAECOO 7’nin her iki donanımdaki versiyonda da ön frenler hava soğutmalı disk ve arka frenlerde de disk kullanılarak güvenli ve mutlak yavaşlama sağlanıyor. JAECOO 7’de yer alan önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde konfor ve dinamizm bir arada sürüş keyfine odaklanılmasını sağlıyor. Yakıt tüketiminde verimlilikleriyle dikkat çeken JAECOO 7’nin 4x2 versiyonunda 3 farklı, 4x4 versiyonunda ise tüm zeminlerde akıllı sürüşe olanak tanıyan 7 farklı sürüş modu bulunuyor. Önden çekişli JAECOO 7, 0-100 km/s hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlarken, 4x4 versiyonda bu süre 12 saniyede tamamlanıyor. Bununla birlikte her iki versiyonda da 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 1680 mm yüksekliğindeki JAECOO 7’nin aks mesafesi 2672 mm. 1599 kg (4x4 versiyonda 1724 kg) boş ağırlığındaki JAECOO 7’nin bagaj hacmi 424 litre.