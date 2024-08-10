Hem asfalt hem off-road canavarı! Yeni Nesil Off-Road SUV JAECOO 7 Türkiye’de!

2 farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yapan JAECOO 7’nin önden çekişli versiyonlarında (4x2) sunulan kapsamlı Revive donanımında; Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Ön ve Arka Park Sensörü, 540 derece Gelişmiş Görüş Sistemi, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Bagaj Kapağı, Açılabilir Panoramik Cam Tavan, 6 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Ön Koltuklar, Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme, Sürüş Modları (Eco, Normal, Sport), 19 inçlik Alüminyum Alaşımlı Jantlar, LED Ön Farlar, LED Gündüz Aydınlatması, LED Arka Stop Lambası, Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar, 64 Renkli Ambiyans Aydınlatması, Deri Direksiyon, Deri Koltuklar, 2 USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C), 10,25 inçlik Gösterge Paneli, 13.2 inçlik Multimedya Ekranı, Akıllı Sesli Komut Sistemi, Bluetooth, e-call, Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, Kablosuz Sarj, Yarı Boy Stepne, Ön ve Bagajda 12V Güç Çıkışları standart olarak sunuluyor. Evolve donanım paketinin sunulduğu dört tekerlekten çekişli (4x4) JAECOO 7’de bunlara ek olarak; Sanal Gösterge Paneli, 14.8 inçlik Multimedya Ekranı, 7 Farklı Sürüş Modu (Kum, Çamur, Kar, Off-road, Eco, Normal, Sport), 4 Yöne Ayarlanabilir Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu, Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Yan Aynalar, Ön Koltuk Soğutma, Arka Koltuk Isıtma, Isıtmalı Direksiyon, Isıtmalı Ön Cam ve SONY Ses Sistemi sunuluyor.