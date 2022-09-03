  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
9
HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

2022-09-03 21:54:15
HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakan Soylu, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP eski Milletvekili Semra Güzel'in nasıl yakalandığına ilişkin açıklamada bulundu.

#1
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

Diyarbakır'da terörden temizlenen Bırkleyn Mağaralarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu, "Uzun zamandan beridir iyi bir istihbari çalışma vardı. İstihbari çalışma sonucunda yurt dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz gün geçtikçe güçleniyor" dedi.

#3
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

İtalya'da, Türkiye'de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını vurgulayan Bakan Soylu, iadeleri içinde mahkemeyle alacaklarını kaydetti.

#4
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu, "Ben onun için Gürcistan'a gittim. Gürcistan'dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya'da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin'de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ'da yakalattık. Arnavutluk'ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden 'Sana verdiğim sözü tuttum' dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu'ya, Bırkleyn mağaraları gezisinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya eşlik etti.

#6
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

İşte o anlar...

#7
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

İşte o anlar...

#8
Foto - HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

İşte o anlar...

Edepsiz Aleyna Tilki'ye bak sen! Yürü git işine kızım
Gündem

Edepsiz Aleyna Tilki'ye bak sen! Yürü git işine kızım

Gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, konserlerinin iptal edilmesine tepki..
Büyük müjde az önce geldi! O kişilere net 20 bin lira verilecek
Ekonomi

Büyük müjde az önce geldi! O kişilere net 20 bin lira verilecek

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY yardımcı destek personellerine 7 Eylül'de 20 bin lira net ikramiye verileceğini söyledi. ..
Sen nasıl bir pisliksin! Böyle koca olmaz olsun
Gündem

Sen nasıl bir pisliksin! Böyle koca olmaz olsun

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini iş yerinde 21 yerinden bıçaklayıp ardından başörtüsüyle boğan cani koca, ağırlaştırılmış müe..
Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı
Ekonomi

Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, Kapıkule'deki su baskını nedeniyle mahsur kaldı.
Rusya duyurdu: Düşürdük
Dünya

Rusya duyurdu: Düşürdük

Rusya, Ukrayna'nın güney kesimlerindeki Herson ve Dnipro bölgelerinde Ukrayna'ya ait 3 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Galatasaray Adası'na dün akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda can ve mal kaybı yok.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23