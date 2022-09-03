HDPKK'lı Semra Güzel nasıl yakalandı? Bakan Soylu'dan açıklama

Bakan Soylu, "Ben onun için Gürcistan'a gittim. Gürcistan'dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya'da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin'de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ'da yakalattık. Arnavutluk'ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden 'Sana verdiğim sözü tuttum' dedi. Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ama kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.