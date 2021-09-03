Hazine buldular! Kazdıkça adeta fışkırdı

Parçalanmış bir başlık da, spiral boncukların kalıntıları ve çeşitli uzantılarla birlikte ortaya çıkarıldı. Şu anda Rusya'nın Suzdal Opolye bölgesinde bulunan hazinede ayrıca sekiz 'grivna' (para birimi ve ağırlık ölçüsü), boyna takılan değerli metallerden yapılmış altı kenarlı kolyeler de var.