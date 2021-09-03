2021-09-03 13:41:24 Hazine buldular! Kazdıkça adeta fışkırdı
Rusya'nın güneybatısındaki arkeologlar, dünya gündemine oturan bir keşfe imza attı.
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Rusya'nın güneybatısındaki arkeologlar, dünya gündemine oturan bir keşfe imza attı.
Güneş ışınlarını temsil ettiği düşünülen 'yedi ışınlı yüzükleri' içeren nadir hazine, Rusya'nın en eski şehirlerinden biri olan ve 1237'de kana susamış bir Moğol saldırısının yapıldığı Eski Ryazan bölgesinin yakınında bulundu.
Araştırmacılar, zengin Rus vatandaşlarının hazinelerini işgalcilerden saklamasının yaygın olduğunu, ancak bu 32 parçalık hazinenin Moğollar saldırmadan 100 yıldan fazla bir süre önce saklandığını söylüyor.
Rusya Bilimler Akademisi ve Ryazan Tarih ve Mimari Müze-Rezervi'nden arkeologlar, 'İsad hazinesi' olarak adlandırılan değerli ganimetin neden yakın bir saldırı tehdidi olmadan saklandığını ortaya çıkarmayı umuyorlar.
Uzak Doğu'dan getirildiği düşünülen yedi ışınlı yüzükler, erken ortaçağ Rus takılarının ayırt edici özelliği haline geldi. Bileziklerin bazılarında kabartmalı haçlar ve palmiye yaprakları olan üç gümüş örgü var. Stilleri ve teknikleri 10. veya 11. yüzyıla ait bir kökene işaret ediyor.
Parçalanmış bir başlık da, spiral boncukların kalıntıları ve çeşitli uzantılarla birlikte ortaya çıkarıldı. Şu anda Rusya'nın Suzdal Opolye bölgesinde bulunan hazinede ayrıca sekiz 'grivna' (para birimi ve ağırlık ölçüsü), boyna takılan değerli metallerden yapılmış altı kenarlı kolyeler de var.
Arkeologlar ayrıca, kökeni henüz kesin olarak belirlenmemiş olan bölge için alışılmadık bir öğe olan, halka şeklinde kulplu metal bir kase de buldu.
Geçtiğimiz aylarda, gezegenin en büyük ikinci elmasının bulunduğu Batı Afrika ülkesi Botswana'da ortaya çıkan yeni sürpriz, bütün dünyada büyük ses getirmişti.
Botsvana, yeryüzünün en büyük üçüncü elmasının da çıkarıldığını yaklaşık iki yıl sonra açıkladı. 1098 karatlık mücevher, başkent Gaborone'de ülkenin lideri Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildi.
Elmas firması Debswana, mücevhere Jwaneng madenindeki toprağın altında 1 Haziran tarihinde ulaşıldığını duyurdu. Mücevhere henüz bir isim verilmiş değil.
Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Botswana'da, 2019'da yeryüzünün en büyük ikinci elması Sewelô bulunmuştu. 'Nadir keşif' anlamına gelen mücevher, 1758 karattı.
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