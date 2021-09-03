  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
11
Hazine buldular! Kazdıkça adeta fışkırdı

2021-09-03 13:41:24
Hazine buldular! Kazdıkça adeta fışkırdı

Rusya'nın güneybatısındaki arkeologlar, dünya gündemine oturan bir keşfe imza attı.

#1
Foto - Güneş ışınlarını temsil ettiği düşünülen 'yedi ışınlı yüzükleri' içeren nadir hazine, Rusya'nın en eski şehirlerinden biri olan ve 1237'de kana susamış bir Moğol saldırısının yapıldığı Eski Ryazan bölgesinin yakınında bulundu.

Güneş ışınlarını temsil ettiği düşünülen 'yedi ışınlı yüzükleri' içeren nadir hazine, Rusya'nın en eski şehirlerinden biri olan ve 1237'de kana susamış bir Moğol saldırısının yapıldığı Eski Ryazan bölgesinin yakınında bulundu.

#2
Foto - Araştırmacılar, zengin Rus vatandaşlarının hazinelerini işgalcilerden saklamasının yaygın olduğunu, ancak bu 32 parçalık hazinenin Moğollar saldırmadan 100 yıldan fazla bir süre önce saklandığını söylüyor.

Araştırmacılar, zengin Rus vatandaşlarının hazinelerini işgalcilerden saklamasının yaygın olduğunu, ancak bu 32 parçalık hazinenin Moğollar saldırmadan 100 yıldan fazla bir süre önce saklandığını söylüyor.

#3
Foto - Rusya Bilimler Akademisi ve Ryazan Tarih ve Mimari Müze-Rezervi'nden arkeologlar, 'İsad hazinesi' olarak adlandırılan değerli ganimetin neden yakın bir saldırı tehdidi olmadan saklandığını ortaya çıkarmayı umuyorlar.

Rusya Bilimler Akademisi ve Ryazan Tarih ve Mimari Müze-Rezervi'nden arkeologlar, 'İsad hazinesi' olarak adlandırılan değerli ganimetin neden yakın bir saldırı tehdidi olmadan saklandığını ortaya çıkarmayı umuyorlar.

#4
Foto - Uzak Doğu'dan getirildiği düşünülen yedi ışınlı yüzükler, erken ortaçağ Rus takılarının ayırt edici özelliği haline geldi. Bileziklerin bazılarında kabartmalı haçlar ve palmiye yaprakları olan üç gümüş örgü var. Stilleri ve teknikleri 10. veya 11. yüzyıla ait bir kökene işaret ediyor.

Uzak Doğu'dan getirildiği düşünülen yedi ışınlı yüzükler, erken ortaçağ Rus takılarının ayırt edici özelliği haline geldi. Bileziklerin bazılarında kabartmalı haçlar ve palmiye yaprakları olan üç gümüş örgü var. Stilleri ve teknikleri 10. veya 11. yüzyıla ait bir kökene işaret ediyor.

#5
Foto - Parçalanmış bir başlık da, spiral boncukların kalıntıları ve çeşitli uzantılarla birlikte ortaya çıkarıldı. Şu anda Rusya'nın Suzdal Opolye bölgesinde bulunan hazinede ayrıca sekiz 'grivna' (para birimi ve ağırlık ölçüsü), boyna takılan değerli metallerden yapılmış altı kenarlı kolyeler de var.

Parçalanmış bir başlık da, spiral boncukların kalıntıları ve çeşitli uzantılarla birlikte ortaya çıkarıldı. Şu anda Rusya'nın Suzdal Opolye bölgesinde bulunan hazinede ayrıca sekiz 'grivna' (para birimi ve ağırlık ölçüsü), boyna takılan değerli metallerden yapılmış altı kenarlı kolyeler de var.

#6
Foto - Arkeologlar ayrıca, kökeni henüz kesin olarak belirlenmemiş olan bölge için alışılmadık bir öğe olan, halka şeklinde kulplu metal bir kase de buldu.

Arkeologlar ayrıca, kökeni henüz kesin olarak belirlenmemiş olan bölge için alışılmadık bir öğe olan, halka şeklinde kulplu metal bir kase de buldu.

#7
Foto - Geçtiğimiz aylarda, gezegenin en büyük ikinci elmasının bulunduğu Batı Afrika ülkesi Botswana'da ortaya çıkan yeni sürpriz, bütün dünyada büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz aylarda, gezegenin en büyük ikinci elmasının bulunduğu Batı Afrika ülkesi Botswana'da ortaya çıkan yeni sürpriz, bütün dünyada büyük ses getirmişti.

#8
Foto - Botsvana, yeryüzünün en büyük üçüncü elmasının da çıkarıldığını yaklaşık iki yıl sonra açıkladı. 1098 karatlık mücevher, başkent Gaborone'de ülkenin lideri Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildi.

Botsvana, yeryüzünün en büyük üçüncü elmasının da çıkarıldığını yaklaşık iki yıl sonra açıkladı. 1098 karatlık mücevher, başkent Gaborone'de ülkenin lideri Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildi.

#9
Foto - Elmas firması Debswana, mücevhere Jwaneng madenindeki toprağın altında 1 Haziran tarihinde ulaşıldığını duyurdu. Mücevhere henüz bir isim verilmiş değil.

Elmas firması Debswana, mücevhere Jwaneng madenindeki toprağın altında 1 Haziran tarihinde ulaşıldığını duyurdu. Mücevhere henüz bir isim verilmiş değil.

#10
Foto - Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Botswana'da, 2019'da yeryüzünün en büyük ikinci elması Sewelô bulunmuştu. 'Nadir keşif' anlamına gelen mücevher, 1758 karattı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Botswana'da, 2019'da yeryüzünün en büyük ikinci elması Sewelô bulunmuştu. 'Nadir keşif' anlamına gelen mücevher, 1758 karattı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan ayrılık açıklaması
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusundan ayrılık açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu merakla beklenirken ortaya atılan ayrılık iddialarının odağındaki isimden flaş bir açıklama gel..
Endişelendiren görüntü! İnceleme başlatıldı
Aktüel

Endişelendiren görüntü! İnceleme başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil ve denizde görülen kirlilik üzerine inceleme başlatıldı. Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Ku..
Ferhan Şensoy'dan sonra bir 'meyhaneci' daha ortaya çıktı! 70 yıldır İslam ile mücadele ettiklerini itiraf etti
Gündem

Ferhan Şensoy'dan sonra bir 'meyhaneci' daha ortaya çıktı! 70 yıldır İslam ile mücadele ettiklerini itiraf etti

Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenindeki konuşmasında, ölen Şensoy ve sahne arkadaşları ile birlikte İs..
5G tartışmaları sürerken 6G için ilginç iddia: Salgını başlamadan bitirebilir
Teknoloji

5G tartışmaları sürerken 6G için ilginç iddia: Salgını başlamadan bitirebilir

6G teknolojisinde kullanılacak binlerce mikroskobik sensör yardımıyla, olası salgınların başlamadan bitirilebileceği iddia edildi.
Altın alacaklar için kritik uyarı! Son tahmini ezber bozdu
Ekonomi

Altın alacaklar için kritik uyarı! Son tahmini ezber bozdu

Stratejist Rıdvan Baştürk, son günlerde normal bir şekilde seyreden altına ilişkin önemli öngörülerini paylaştı.
Bakan Koca, Bakan Özer ve YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim için önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca, Bakan Özer ve YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim için önemli açıklamalar

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıda a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay