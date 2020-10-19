Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 19 Ekimlerdeki manşetleri yorumladı. Sözcü gazetesinin 19 Ekim 2015 tarihindeki "İSLAMCILARIN ŞARTI 5'TEN 3'E DÜŞTÜ! MASA, KASA, NİSA" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Afferin sana Hayri bey.. İslamcıları tahkir ettiğin için, sabah akşam dindarlara küfreden Sözcü gazetesi, karşında göğüs dekoltesi ile oturan Özlem Gürses, sana tebriklerini sunmuştur. Ne kazandın, dindar insanların içinde üç tane-beş tane gösterebileceğin, ama laikçilerin içinde yüzbinlerce gösterebileceğimiz "makam, para ve kadın" konusunda eleştirilecek kişilerin, dindarların tamamının hastalığı gibi göstererek.. Laikçilerin içinde, bir tane bile "makam, para ve kadın" sorunu olan yokmuş da, sadece İslamcıların bu hastalıkları varmış gibi göstererek ne kazandın, başın göğe erdi mi, Hayri bey.. Karşında oturan hatuna sorabildin mi, "İslamcıları eleştiriyorum, kadın konusunda arızaları var. Ama siz de, Ekim ayının 18'inde, soğuk hava şartlarında, şu göğsünüze kadar inen çıplaklığınızın arkasında yatan amacı anlatabilir misiniz? Benim tişörtümün en alt düğmesi bile, sizin çıplak bıraktığınız yere denk geliyor. Buna rağmen, ben düğmelerimin üçünü iliklemişim, boynuma kadar kapalıyım.. Da.. Siz niye o boynunuzu ve altını açıkta bırakmışsınız?" Haydi açıkla Hayri bey, o açıklamaların sebebi ile, Özlem hanım seni tebrik etti mi? "Ne güzel konuşuyorsun hocam!" dedi mi? "Diyanet, iktidarın propaganda aygıtı haline getirildi" diyorsun da.. Daha bir ay önce, o Diyanet'i, karşındaki hatun ve gazetesi, "M. Kemal'in ismi hutbede okunmuyor" diye tahkir ettiğinde de, sen çıkıp "Diyanet, M. Kemal'in propaganda aygıtı haine getirilmek isteniyor" diyebildin mi?” ifadelerini kullandı.