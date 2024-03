Hayal gücü cama ve metale yansıyor! Türkiye’de yapılıyor dünyayı süslüyor

Hasan Altay Özgen, insanların mağazaya geldiklerinde nereye bakacaklarını şaşırdığını, bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Burası bir hayal dünyası gibi sınır yok. Gözünüzü kapatın, 'Panter, kuş, aslan ya da herhangi formda bir aydınlatma istiyorum' deyin biz yapalım. Dünyada gözünüzün gördüğü her şeyi bir aydınlatmaya dönüştürebiliriz." diye konuştu. Çocuklarının da avize işini kendisi gibi aşkla yaptığını vurgulayan Özgen, sözlerini şöyle tamamladı: "Babam beni her hafta sonu avize atölyesine götürdü, işi birebir öğrenmem için. Aynısını ben de oğullarıma yaptım. Çocukluktan itibaren onlar da üretimin her aşamasını yerinde görme imkanı buldu. Her alanda çıraklık yaptılar. Bu işin mutfağını bilmezseniz başarılı olamazsınız. Torunlarımın da bu işi devam ettirmesini ve sevmesini çok istiyorum."