Hayal gücü cama ve metale yansıyor! Türkiye’de yapılıyor dünyayı süslüyor

Hayal ettikleri ürünü günün sonunda tamamlayıp ortaya koyduklarını dile getiren Özgen, şöyle devam etti: "Bazı ürün 2 gün, bazısı 15 gün, bazısı ise 5-6 ay sürüyor. Her ürünün ayrı bir keyfi var. Ev, restoran, kafe, otel ve saraylara kadar aydınlatmaya ihtiyacı olan her yer için avize üretiyoruz. Azerbaycan'da Sayın Aliyev'in sarayının ve Abu Dabi Kraliyet Sarayı'nın aydınlatmalarını yaptık. Karakalem ile çizebileceğiniz, hayal edebileceğiniz her şeyi üretecek bir imkanımız var. Hayal gücümüz çok geniş. Hayali, cama ve metale dökebiliyoruz. Avrupa'da da çok iyi avize yapan firmalar, tasarımcılar var ancak tek bir ürün yapmak istemiyorlar. Ürün bir metre ise 'Ben bunun 5 metrelik olanını istiyorum' dediğinizde proporsiyonu bozmadan tasarlayacak birini bulmanız imkansız. Ya çok yüksek fiyatlar istiyorlar ya da 'Hayır yapamayız' diyorlar. Bizde hayır, diye bir şey yok."