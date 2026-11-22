HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için kritik öneme sahip Görev Planlama Yazılımı’nın HÜRKUŞ Projesi kapsamındaki kabul süreçlerini tamamladı. Geliştirilen yazılım, rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu entegrasyonu ve acil durum senaryoları gibi kritik parametreleri işleyerek uçuş hazırlıklarını dijitalleştiriyor. Bu sayede pilotlar ve hava trafik kontrolörleri operasyonel süreçlerde daha hızlı ve hatasız kararlar alırken, eğitim süreçlerinde ve olası saha operasyonlarında zaman yönetimi büyük ölçüde iyileştiriliyor.