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Havalar soğudu "vargit"ler çiçek açtı

2023-10-08 14:32:45
Havalar soğudu "vargit"ler çiçek açtı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaylalar "vargit" çiçekleriyle bezendi.

#1
Foto - Havalar soğudu "vargit"ler çiçek açtı

İlçeye yaklaşık 15 kilometrelik mesafedeki Yapraklı Yaylası'nda yayılış gösteren, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler sonbaharla birlikte çiçek attı.

#2
Foto - Havalar soğudu "vargit"ler çiçek açtı

Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı zaman dilimi yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için vargit ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kışın yaklaştığının habercisi olarak da anılıyor.

#3
Foto - Havalar soğudu "vargit"ler çiçek açtı

Sonbahar güneşiyle birlikte vargitlerin moru, doğadaki yeşil ve sarı renklerle birlikte doyumsuz seyirlik sunuyor.

#4
Foto - Havalar soğudu "vargit"ler çiçek açtı

Sergilediği güzelliğe rağmen vargit çiçeklerinin bütün olarak zehirli olduğu biliniyor.

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