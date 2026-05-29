Havada Türk çağı başlıyor! KAAN ve KIZILELMA’yı uçuracak füzeler hedefleri tek tek imha etti

Testlerin tamamlanmasının ardından, gelişmiş silah sistemlerinin kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-16 uçaklarına entegre edilmesinin beklendiğini ifade eden gazete, gelecekte bu füzelerin, başta KAAN savaş uçağı ve KIZILELMA insansız savaş uçağı olmak üzere, Türkiye'nin yeni hava platformlarının silahlanmasının ayrılmaz bir parçası olacağını bildirdi. Testin, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gösterdiği ifade edilen haberde ayrıca, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyaç duymadan kendi sistemlerini geliştirebildiği aktarıldı. Haberde son olarak, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin F-16, KAAN ve KIZILELMA gibi gelişmiş hava araçlarında kullanılarak Türkiye'ye İsrail'e karşı önemli bir avantaj sağlayacağının altı çizildi.