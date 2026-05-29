Havada Türk çağı başlıyor! KAAN ve KIZILELMA’yı uçuracak füzeler hedefleri tek tek imha etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen görüş ötesi füze GÖKDOĞAN ile görüş içi füze BOZDOĞAN, gerçek harp başlıklarıyla yapılan canlı atış testlerini tam isabetle tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi. Türk savunma sanayisinin bu kritik başarısını manşetten duyuran İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin artık ABD üretimi AMRAAM ve Sidewinder füzelerine bağımlı kalmayacağını yazdı. Gelişmiş karşı-tedbir sistemlerine sahip bu füzelerin kısa süre içinde F-16'lara, ilerleyen süreçte ise milli gururlarımız KAAN ve KIZILELMA'ya entegre edilmesinin Türkiye'ye göklerde muazzam bir stratejik avantaj sağlayacağının altı çizildi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testleri tam isabetle tamamlandı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, testi manşetinden duyururken, Türk savunma sanayisinin, teknolojik bağımsızlık yolunda önemli bir kilometre taşına ulaştığı ifade edildi. Türkiye'nin, yerli üretim yeni hava-hava füze çifti GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın savaş başlıkları da dahil olmak üzere canlı atış testini başarıyla gerçekleştirdiğini ve böylece füzelerin, seri üretime hazır hale geldiği aktarıldı.

Maariv'in haberinde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve görüş ötesi aktif radar arayıcı başlıklı hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'ın ABD üretimi AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacağı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, gelişmiş karşı-karşı tedbirleri ile donatılmış Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN'ın ise yine ABD üretimi AIM-9 Sidewinder'in yerini alacağı dile getirildi.

Testlerin tamamlanmasının ardından, gelişmiş silah sistemlerinin kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-16 uçaklarına entegre edilmesinin beklendiğini ifade eden gazete, gelecekte bu füzelerin, başta KAAN savaş uçağı ve KIZILELMA insansız savaş uçağı olmak üzere, Türkiye'nin yeni hava platformlarının silahlanmasının ayrılmaz bir parçası olacağını bildirdi. Testin, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gösterdiği ifade edilen haberde ayrıca, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyaç duymadan kendi sistemlerini geliştirebildiği aktarıldı. Haberde son olarak, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin F-16, KAAN ve KIZILELMA gibi gelişmiş hava araçlarında kullanılarak Türkiye'ye İsrail'e karşı önemli bir avantaj sağlayacağının altı çizildi.

