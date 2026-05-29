Havada Türk çağı başlıyor! KAAN ve KIZILELMA’yı uçuracak füzeler hedefleri tek tek imha etti
TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen görüş ötesi füze GÖKDOĞAN ile görüş içi füze BOZDOĞAN, gerçek harp başlıklarıyla yapılan canlı atış testlerini tam isabetle tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi. Türk savunma sanayisinin bu kritik başarısını manşetten duyuran İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin artık ABD üretimi AMRAAM ve Sidewinder füzelerine bağımlı kalmayacağını yazdı. Gelişmiş karşı-tedbir sistemlerine sahip bu füzelerin kısa süre içinde F-16'lara, ilerleyen süreçte ise milli gururlarımız KAAN ve KIZILELMA'ya entegre edilmesinin Türkiye'ye göklerde muazzam bir stratejik avantaj sağlayacağının altı çizildi.