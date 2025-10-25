  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Rusya'ya ait SU-35 savaş uçakları Japonya hava sahasına yaklaşınca Tokyo yönetimi engellemek için askeri uçakları havalandırdı.

1
#1
Foto - Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Japonya ile Rusya arasında güvenlik gerilimini artıracak bir gelişme yaşandı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya’ya ait nükleer silah taşıma kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile Ukrayna işgalinde de kullanılan Su-35 savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirerek ülke hava sahasına yaklaştığını açıkladı.

#2
Foto - Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Tokyo yönetiminin tedbir olarak Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait askeri jetleri havalandırdığı bilgisini paylaşan Koizumi, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederken, ülkemizin etrafında da günlük askeri operasyonlar yürütüyor. Gerçek bu" ifadelerini kullandı. SDF’nin Japonya’ya yönelik muhtemel egemenlik ihlallerine karşı 24 saat esasına bağlı olarak tetikte olduğunu vurgulayan Koizumi, gözetim ve takip faaliyetlerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

#3
Foto - Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Japonya, Rus uçaklarının rotasını ve fotoğraflarını yayınladı Japonya Savunma Bakanlığı ise Rusya’ya ait 2 Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ile 2 Su-35 savaş uçağının ülkenin batı kıyısı açıklarında, Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçakların Japonya’nın Sado Adası’na doğru uçtuktan sonra Kuzey istikametine geri döndüğü belirtilirken, Rus uçaklarının fotoğrafları ile uçuş rotasını gösteren bir harita paylaşıldı.

#4
Foto - Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Rusya’dan "rutin devriye uçuşu" açıklaması Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tu-95 bombardıman uçaklarının Japon Denizi'nin üzerinde, uluslararası sularda rutin bir devriye uçuşu yaptığı belirtildi. Uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü, bombardıman uçaklarına Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-35S ve Su-30SM uçaklarının da eşlik ettiği aktarıldı. Uzun menzilli bombardıman uçaklarına bazı noktalarda yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Uzun menzilli uçaklar, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik, Baltık ve Karadeniz'in uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçmaktadır. Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirilmektedir" denildi.

#5
Foto - Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Hava sahası gerilimi Avrupa ülkeleri, son haftalarda Rusya'nın insansız hava araçları ve jetlerle defalarca hava sahası ihlaliyle suçladı. Son olarak perşembe günü NATO üyesi Litvanya, Rus savaş uçaklarının kısa süreliğine hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Rusya ise yakın bölgede tatbikat yapan uçaklarının Litvanya hava sahasına girmesini savunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vursa japony ne yapabilir bir hiç

amerika güdümündeki ülke japonya güney kore ada ülkelri işleri zor çin ve rusya buraları vurduğu an amerika hiç bir sey yapmaz haberiniz olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yunanistan'dan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye kararı

Komşu ülke Yunanistan, Türkiye ile bağlantılı iki ana sınır kapısında kapsamlı modernizasyon çalışması başlattığını duyurdu...
Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış
Gündem

Ekrem, 4.7 milyon kişinin bilgilerini satmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” uygulamasına ait 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farkl..
Sıcak saatler! Askeri tesis vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Askeri tesis vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör saldırılarına karşı Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini vurduk" ifadeleri kullanıldı. ..
Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...
Gündem

Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman ile görüştü. KKTC diye bir devletin olmamasını, federasyon..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı

“Yüzyılın Konut Projesi Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin konut inşa edilecek devasa projenin detaylarını anl..
Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı
Gündem

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP’Den yol ayırımı yaşanacağını ve yen bir parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23