Havada gerilim: Biri yaklaştı biri tetiği çekti!

Rusya’dan "rutin devriye uçuşu" açıklaması Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tu-95 bombardıman uçaklarının Japon Denizi'nin üzerinde, uluslararası sularda rutin bir devriye uçuşu yaptığı belirtildi. Uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü, bombardıman uçaklarına Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-35S ve Su-30SM uçaklarının da eşlik ettiği aktarıldı. Uzun menzilli bombardıman uçaklarına bazı noktalarda yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Uzun menzilli uçaklar, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik, Baltık ve Karadeniz'in uluslararası suları üzerinde düzenli olarak uçmaktadır. Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirilmektedir" denildi.