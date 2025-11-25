IHA Giriş Tarihi: Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu
Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,6 dereceyi gördü.
Ardahan'da sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde ağaçlarda kırağı oluşurken, yılkı atları ise dondurucu soğuğa rağmen ovada yiyecek aramaya devam ediyor.
Dondurucu soğuklarda çalışma şartları daha da zorlaşan inşaat işçileri ise, yaktıkları ateş başına geçerek ısınmaya çalışıyor.
Ardahan'da gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Ufuk Işık, ’’Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle kırağı oluştu Kura ovasında. Hava gittikçe soğuyor. Yılkı atları da soğuklara rağmen dışarıda beslenmeye çalışıyor. Kışlık giysilerimizi giymeye başladık. Evlerde kombiler yanıyor. Ardahan’da hayat bu şekilde’’ dedi.
Ardahan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçülürken, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 14,6, Çıldır'da 10, Damal'da 7, Hanak'ta 10 ve Posof'ta 3 derece olarak ölçüldü.
