  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bu adamın aklından zoru mu var acaba? Daha neyi bekliyorsunuz beyler! Bir futbolcuya mı gebe Beşiktaş!

Galatasaray, Rusya'dan bakın ne istiyor! Yok böyle bir kule! Artık çok yakın...

Burun spreyiyle beyin kanserine umut ışığı

'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yapacak mı Galatasaray? Yok artık Osimhen bunu yapacak mısın?

Canlı yayında sert tepki: Kaan'da vileda sapı dedikleri şey F-16'da da var

Warner Bros'tan bir Kerem Aktürkoğlu açıklaması daha geldi: Harry Potter krizinde son perde!

Kanserli hücreler biyopsi olmadan tespit edilecek

Gündem olacak çıkışı yaptılar: Beşiktaş'ta 'şerefli ikincilikler' dönemi bitti! Yeni hedef üçüncülük

'Savunma sanayiinde açıklanan rakamlar doğru değil' dedi! 'Gerçek bu' deyip gündem olacak çıkışı yaptı

HÜRJET hedefe kilitlendi! 3 koldan ilerliyor
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu

IHA Giriş Tarihi:
Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu

Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,6 dereceyi gördü.

#1
Foto - Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu

Ardahan'da sabah saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kent merkezinde ağaçlarda kırağı oluşurken, yılkı atları ise dondurucu soğuğa rağmen ovada yiyecek aramaya devam ediyor.

#2
Foto - Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu

Dondurucu soğuklarda çalışma şartları daha da zorlaşan inşaat işçileri ise, yaktıkları ateş başına geçerek ısınmaya çalışıyor.

#3
Foto - Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu

Ardahan'da gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Ufuk Işık, ’’Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle kırağı oluştu Kura ovasında. Hava gittikçe soğuyor. Yılkı atları da soğuklara rağmen dışarıda beslenmeye çalışıyor. Kışlık giysilerimizi giymeye başladık. Evlerde kombiler yanıyor. Ardahan’da hayat bu şekilde’’ dedi.

#4
Foto - Hava sıcaklığı eksi 14 dereceyi gördü! O ilçe buz tuttu

Ardahan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçülürken, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 14,6, Çıldır'da 10, Damal'da 7, Hanak'ta 10 ve Posof'ta 3 derece olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suna abinizle tanışın
Gündem

Suna abinizle tanışın

Melih Altınok, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı "Suna abinizle tanışın" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Abdülkadir Özkan vefat etti
Gündem

Abdülkadir Özkan vefat etti

Vakit gazetesinin kuruluşunda emeği geçen, Ankara temsilciğini yapan gazeteci Abdülkadir Özkan vefat etti.

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Gündem

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

Bir canlı yayında CHP’li Umut Akdoğan’ın “Bizim arkadaşlarımız cezaevinde” sözleri üzerine ortam bir anda gerildi. Cem Küçük, Akdoğan’ın çık..
CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi
Gündem

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

CHP’li Tayfun Güler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda geçmişte MHP’de iken CHP’ye sert sözlerle yüklenen ‘fırıldak Cemal’ l..
İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak
Gündem

İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre; Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak.
Levent RAM'ı yerinden edecek!
Gündem

Levent RAM'ı yerinden edecek!

Avustralya basını Türk savunma sanayinin son atılımlarından LEVENT’i mercek altına alan çarpıcı bir haber yayımladı. Haberde, LEVENT’in ilk ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23