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Aktüel
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Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

2022-11-30 11:18:03
Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

Hastalıkların en yoğun görüldüğü dönemlerden geçiyoruz. Her iki kişiden grip olduğu bu aylarda bağışıklığımızı güçlendirmeli, dengeli beslenmeli ve kendimizi korumalıyız. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve gripten korunmanın yanı sıra bulunduğu ortamda adeta hava filtresi yaparak iyileştirici özelliği olan bitkileri sıraladı. Aralarında bazı bitkiler sadece gripten korumakla kalmıyor aynı zamanda sinüzitin etkilerini de hafifletiyor.

#1
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

Yine hastalıktan kaçmanın neredeyse imkânsız olduğu yılın o zamanları başladı. Hiç kimse hasta olmak istemez. Ellerinizi bol bol yıkamak ve halka açık alanlardan kaçınmak yardımcı olabilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. Yapabileceğiniz bir şey, evinizde soğuk algınlığı ve gripten korunmanıza yardımcı olduğu düşünülen belirli bitkileri bulundurmak olabilir.

#2
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

HAVA KALİTESİNİ İYİLEŞTİRİYOR Bitki bazlı sağlık ürünleri satan bir marka tarafından yaptırılan araştırma, yakın zamanda ev bitkilerinin iç mekân hava kalitesini iyileştirebileceğini buldu. Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Tim Bond, bitkilerin sağlığımız ve esenliğimizde nasıl büyük bir rol oynadığını açıkladı.

#3
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

The Mirror'a şunları söyledi: "Bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar, iç mekan toksinlerini, küfleri, virüsleri ve bakterileri azaltarak hava kalitesini iyileştirerek soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Kötü iç mekân hava kalitesi, solunum yolu hastalıklarının yayılmasına ve kötüleşmesine neden olur. Antiinflamatuar etkiye sahip bitki bazlı esansiyel yağlarla havayı arındırmak, soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemimiz için iyi bir haberdir."

#4
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

EKİNEZYA Ekinezya, soğuk algınlığı ve giribi önlemek için yaygın olarak kullanılıyor. Burun dahil solunum yollarındaki mukozal bariyerin etkinliğini artırarak bağışıklık fonksiyonunu uyarır. Ekinezya’nın soğuk algınlığı riskini P'den fazla azaltabileceği ve soğuk algınlığı süresini bir buçuk gün kısaltabileceği daha önce yapılan çalışmalarla ortaya çıktı.

#5
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

LAVANTA Lavanta genellikle bir dış mekân bitkisi olarak kullanılır. Evde güneş alan bir yere koyarsanız anında büyümeye başlayacaktır. Lavanta uzun zamandır nazik ama etkili bir uyku yardımcısı olarak kabul ediliyor ve iyi bir gece uykusu, bağışıklık fonksiyonunu korumak ve soğuk algınlığı ve griple savaşmaya yardımcı olmak için çok önemlidir.

#6
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

OKALİPTÜS Okaliptüs uzun süredir solunum yolu hastalıkları için kullanılıyor ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum hastalıklarını önleme ve tedavi etme konusunda büyük bir potansiyele sahip.

#7
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

HEDERA HELIX İngiliz sarmaşığı olarak da bilinen hedera helix, formaldehit gibi iç mekân havasındaki toksinleri azaltır ve ayrıca kışın yoğuşma nedeniyle çok yaygın olan küfü azaltır. Küf, solunum yolu tahrişi ve iltihaplanma kaynağı olabilir.

#8
Foto - Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

SARDUNYA Sardunya çok popüler bir dış mekân bitkisidir ancak iç mekanlarda da büyüyebilir. Antiviral özelliklere sahiptir ve sardunya yağının solunması, bitki uzmanları tarafından soğuk algınlığı, grip ve sinüzit semptomlarını hafifletmek için uzun süredir tavsiye edilmektedir. Sardunya, havayı temizlemeye ve soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını durdurmaya yardımcı olan doğal bir hava filtresidir.

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