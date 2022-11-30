Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…

Yine hastalıktan kaçmanın neredeyse imkânsız olduğu yılın o zamanları başladı. Hiç kimse hasta olmak istemez. Ellerinizi bol bol yıkamak ve halka açık alanlardan kaçınmak yardımcı olabilir, ancak bu her zaman mümkün değildir. Yapabileceğiniz bir şey, evinizde soğuk algınlığı ve gripten korunmanıza yardımcı olduğu düşünülen belirli bitkileri bulundurmak olabilir.