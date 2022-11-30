2022-11-30 11:18:03 Hava kalitesini iyileştiriyor, hastalıkları önlüyor İşte her evde bulunması gereken bitkiler…
Hastalıkların en yoğun görüldüğü dönemlerden geçiyoruz. Her iki kişiden grip olduğu bu aylarda bağışıklığımızı güçlendirmeli, dengeli beslenmeli ve kendimizi korumalıyız. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve gripten korunmanın yanı sıra bulunduğu ortamda adeta hava filtresi yaparak iyileştirici özelliği olan bitkileri sıraladı. Aralarında bazı bitkiler sadece gripten korumakla kalmıyor aynı zamanda sinüzitin etkilerini de hafifletiyor.