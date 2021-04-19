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Hatay'dan peş peşe havalandılar! Türk Yıldızları...

2021-04-19 16:52:16
Hatay'dan peş peşe havalandılar! Türk Yıldızları...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Türk Yıldızları' peş peşe havalandı.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.

#3
Foto - Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.

#4
Foto - O anlara vatandaşların büyük ilgisini çekti.

O anlara vatandaşların büyük ilgisini çekti.

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