2021-04-19 16:52:16 Hatay'dan peş peşe havalandılar! Türk Yıldızları...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Türk Yıldızları' peş peşe havalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Türk Yıldızları' peş peşe havalandı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.
Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.
O anlara vatandaşların büyük ilgisini çekti.
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