Hasret ölüm getirdi: Ramazan’ı çocuklarıyla geçirmek istemişti
Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Filiz Şağbangül’ün, bir süredir sığınma evinde kaldığı ve Ramazan’ı çocuklarıyla geçirmek için eve döndüğü ortaya çıktı.
Arnavutköy’de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül (32) eşi Gıyasettin Şağbangül (40) ile yaşadıkları evden ayrıldı. İddiaya göre Filiz Şağbangül annemin evine gidiyorum diyerek evden ayrılıp kadın sığınma evinde yaşamaya başladı.
Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek isteyen kadın, eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve döndü. Gıyasettin Şağbangül, eşinin kadın sığınma evinde kaldığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Gıyasettin Şağbangül, Filiz Şağbangül'ü bıçakladı.
EVDE HAYATINI KAYBETTİ: Ağır yaralanan kadının evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Filiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze kardeşine teslim edildi.
VAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK: Filiz Şağbangül’ün cenazesinin Perşembe günü öğle namazı sonrası Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Çatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
