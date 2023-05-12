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Tarım
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Hasat için gün sayıyorlar

2023-05-12 11:07:47
Hasat için gün sayıyorlar

Osmanlı çileği üreticileri hasat zamanı için gün saymaya başladılar.

#1
Foto - Hasat için gün sayıyorlar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Ziraat Odası tarafından atıl durumdayken tarım arazisine dönüşüm projesiyle kokusu, araması ve rengi ile diğer çilek türlerinden farklı olan ‘Osmanlı Çileği’ üreticileri hasat öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

#2
Foto - Hasat için gün sayıyorlar

Alaplı'nın Aşağıdoğancılar köyünde atıl durumdaki araziyi kiralayarak 2 yılda tarım arazisine dönüştüren Alaplı Ziraat Odası, kadın işçileri tarafından çilek tarlasında kalitesi düşmüş ve fidelerin etrafında oluşan bitkileri temizleyerek çileklerin kızarmasının ardından hasada başlayacak.

#3
Foto - Hasat için gün sayıyorlar

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Tarım danışmanı Nurtan Kuzuoğlu “Şu anda hasat öncesi bayan arkadaşlarımız dip çalışması yapıyor, yediveren çileği yetiştirdiğimiz gibi Osmanlı Çileği için yabancı otlarla mücadelemiz başladı. Osmanlı çileği,20 gün sonra meyveye ulaşacağız" dedi.

#4
Foto - Hasat için gün sayıyorlar

Alaplı İlçesinde Osmanlı Çileği’nin üretiminin az olmasına rağmen çok fazla talep gördüğünü anlatan Kuzuoğlu, fide üretimi ile birlikte önümüzdeki yıllarda Osmanlı Çileği meyvesini de bol miktarda elde edileceğini vurguladı.

#5
Foto - Hasat için gün sayıyorlar

#6
Foto - Hasat için gün sayıyorlar

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