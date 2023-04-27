Hasat başladı! O çileğin fiyatı belli oldu

Çilek üretimimiz yıllık mahsul olarak ortalama 6 ton civarına tekabül ediyor. İlk mahsulü toplamaya başladık. Bu sene hava şartları biraz soğuk ve yağışlı oldu Şubat ayında da yeterli güneşin olmamasından dolayı mahsul de biraz gecikme oldu. Ama bugün itibariyle Bismillah diyerek hasada başladık. Örtü altı çileğin hasadına yılbaşına kadar devam edeceğiz. Günlük ve mevsimlik çalışan işçilerimiz özellikle kış şartlarında iş olmadığı zaman buraya gelerek burada ev ekonomisine destek oluyorlar.