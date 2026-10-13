Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Öylesi kirli bir algı operasyonu var ki futbolumuzda; hakikaten susmak büyük bir ihanet gibi geliyor bana... Rezil açıklamalar zincirlerinin ardı arkası kesilmiyor ve özür diletmeye mecbur bırakılan bir oyuncuya yapılan mahalle baskısını, malumunuz hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Evet bizler yine ‘Kral çıplak’ dediğimiz için lince uğrayacağız ama, umurumuzda olmayan bir ayrıntı olarak kalacak kuşkusuz... Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici olayı şu oldu: Kariyerini Kasımpaşa’da sürdüren 33 yaşındaki eski ‘Dayı’ lakaplı Galatasaraylı Kerem Demirbay, Yağız Sabuncuoğlu’nun programında futbol gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.