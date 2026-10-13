Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!
Yeniakit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Kerem Demirbay'a yapılan linç üzerinden çarpıcı tespitlerde bulundu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yeniakit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Kerem Demirbay'a yapılan linç üzerinden çarpıcı tespitlerde bulundu...
İşte o yazı;
Öylesi kirli bir algı operasyonu var ki futbolumuzda; hakikaten susmak büyük bir ihanet gibi geliyor bana... Rezil açıklamalar zincirlerinin ardı arkası kesilmiyor ve özür diletmeye mecbur bırakılan bir oyuncuya yapılan mahalle baskısını, malumunuz hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Evet bizler yine ‘Kral çıplak’ dediğimiz için lince uğrayacağız ama, umurumuzda olmayan bir ayrıntı olarak kalacak kuşkusuz... Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici olayı şu oldu: Kariyerini Kasımpaşa’da sürdüren 33 yaşındaki eski ‘Dayı’ lakaplı Galatasaraylı Kerem Demirbay, Yağız Sabuncuoğlu’nun programında futbol gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray’ın son dört sezondaki lig dominasyonunun nedeninin sorulması üzerine ise Demirbay’ın sözleri dikkat çekti. “Galatasaray’ın 4 senedir ligde dominasyonu var. Sence temel sebebi ne?” sorusunu cevaplayan Demirbay, “Düşündüklerimi söylesem, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil” ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa’nın tecrübeli futbolcusuna yöneltilen “Nasıl?” sorusuna ise “Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana” yanıtını verdi... Vay efendim bu sözler sonrası; “sözleri ifade edememiş”ten tutun da “Alman kökenli bu futbolcu, neden Türkçe açıklamalar yaparak, konuları çarpıtmış”a kadar sayısız yorum geldi, Galatasaray’ın malum paralı kalemşörlerinden...
Ve hatta o kadar ileri gittiler ki; Youtube üzerinden yaptıkları yayınlarda Kerem Demirbay’ı hedef tahtasına oturtup, ‘Çakma Dayı’ diyerek de hakaret etmeyi ihmal etmediler. Çünkü Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluklarda sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz olmadığını adam açık açık söyledi ya kızılca kıyamet koptu. Ve doğal olarak Kerem de bu açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyerek, alelacele özür dilemek zorunda kaldı.
Bakınız bu örneklendirmelere girersek o kadar örnek veririz ki burada, bu sütunlar buna müsaade etmez. Ama elbette Kerem olayı bir milat değildir Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukların şaibe gölgesi altında geçmesi için...
Tabii ki her renk için farklı argümanlar masaya konulacaktır sonsuza dek, ama hatırlatmakda yarar var; bu malum medyanın sadece Okan Buruk’la maç sonu fotoğraf çekme yarışına giren bazı sözde gazeteci arkadaşlara...
Geçmiş zamanda röportaj veren Ryan Babel’i çok iyi hatırlar tüm futbolseverler... Ne demişti Babel, “10 sene boyunca Türkiye’de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray’da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki, ‘Bugün çok şanslıydık.’ Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti.”
Evet bu sözler sonrasında da Babel özür dilemek zorunda kalmıştı. Şaşırmadık bu gelişmeye doğal olarak...
2018’de oynanan Başakşehir-Galatasaray şampiyonluk maçının da kahramanlarından olan Gael Clichy’nin açıklamalarını da hatırlatalım...
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Başakşehir, ikinci yarıda iki gol yiyip maçı kaybediyor ve Şampiyonluk Galatasaray’a geliyor... Ne diyor Clichy; “Galatasaray’a karşı deplasmanda oynadığımız bir maçı hatırlıyorum. Şampiyonluk maçıydı. Onlardan 2 puan öndeydik. Kazanırsak şampiyon olacaktık. Devre arasında 1-0 galiptik. Soyunma odasına bir adam girdi ve ‘kazanırsanız bu gece bu stadyumdan çıkamazsınız’ dedi” ifadelerini kullanmıştı... Ve çok çok geçmişe de dönerseniz Türk futbol tarihinde kara bir leke olarak duran Galatasaray-Ankaragücü rezaletini herhalde tüm futbolseverler çok iyi hatırlayacaktır...
1992-93 sezonunda Galatasaray’ın deplasmanda Ankaragücü’nü 8-0 mağlup edip, Beşiktaş’ın önünde şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından uzun yıllar geçti. Ancak şike soruşturmasının başlatılmasıyla Türk futbol tarihinin tozlu sayfaları da bir bir açılmaya başladı. İşte o tarihi maçta Galatasaray kaptanlığını yapan Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak şok bir iddia ortaya attı ve “8-0’lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı” demişti...
Bu örnekler elbette Galatasaray’ın şampiyonluklarını gölgeler mi gölgelemez mi; bu siz değerli okuyucularımızın takdiri, ama bizler de tarihin tozlu raflarında unutulmaya yüz tutan ve bazı holigan Galatasaraylıların ısrarla unutturmaya çalışmak istedikleri ayrıntılara dikkat çekmek istedik sadece... Karar da vicdan da tüm futbolseverlerin takdiri...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23