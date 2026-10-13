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Spor
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Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

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Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Yeniakit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı, Kerem Demirbay'a yapılan linç üzerinden çarpıcı tespitlerde bulundu...

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#1
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

İşte o yazı;

#2
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Öylesi kirli bir algı operasyonu var ki futbolumuzda; hakikaten susmak büyük bir ihanet gibi geliyor bana... Rezil açıklamalar zincirlerinin ardı arkası kesilmiyor ve özür diletmeye mecbur bırakılan bir oyuncuya yapılan mahalle baskısını, malumunuz hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Evet bizler yine ‘Kral çıplak’ dediğimiz için lince uğrayacağız ama, umurumuzda olmayan bir ayrıntı olarak kalacak kuşkusuz... Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici olayı şu oldu: Kariyerini Kasımpaşa’da sürdüren 33 yaşındaki eski ‘Dayı’ lakaplı Galatasaraylı Kerem Demirbay, Yağız Sabuncuoğlu’nun programında futbol gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Galatasaray’ın son dört sezondaki lig dominasyonunun nedeninin sorulması üzerine ise Demirbay’ın sözleri dikkat çekti. “Galatasaray’ın 4 senedir ligde dominasyonu var. Sence temel sebebi ne?” sorusunu cevaplayan Demirbay, “Düşündüklerimi söylesem, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Kasımpaşa’nın tecrübeli futbolcusuna yöneltilen “Nasıl?” sorusuna ise “Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana” yanıtını verdi... Vay efendim bu sözler sonrası; “sözleri ifade edememiş”ten tutun da “Alman kökenli bu futbolcu, neden Türkçe açıklamalar yaparak, konuları çarpıtmış”a kadar sayısız yorum geldi, Galatasaray’ın malum paralı kalemşörlerinden...

#5
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Ve hatta o kadar ileri gittiler ki; Youtube üzerinden yaptıkları yayınlarda Kerem Demirbay’ı hedef tahtasına oturtup, ‘Çakma Dayı’ diyerek de hakaret etmeyi ihmal etmediler. Çünkü Galatasaray’ın kazandığı şampiyonluklarda sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz olmadığını adam açık açık söyledi ya kızılca kıyamet koptu. Ve doğal olarak Kerem de bu açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyerek, alelacele özür dilemek zorunda kaldı.

#6
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Bakınız bu örneklendirmelere girersek o kadar örnek veririz ki burada, bu sütunlar buna müsaade etmez. Ama elbette Kerem olayı bir milat değildir Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukların şaibe gölgesi altında geçmesi için...

#7
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Tabii ki her renk için farklı argümanlar masaya konulacaktır sonsuza dek, ama hatırlatmakda yarar var; bu malum medyanın sadece Okan Buruk’la maç sonu fotoğraf çekme yarışına giren bazı sözde gazeteci arkadaşlara...

#8
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Geçmiş zamanda röportaj veren Ryan Babel’i çok iyi hatırlar tüm futbolseverler... Ne demişti Babel, “10 sene boyunca Türkiye’de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray’da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki, ‘Bugün çok şanslıydık.’ Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti.”

#9
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Evet bu sözler sonrasında da Babel özür dilemek zorunda kalmıştı. Şaşırmadık bu gelişmeye doğal olarak...

#10
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

2018’de oynanan Başakşehir-Galatasaray şampiyonluk maçının da kahramanlarından olan Gael Clichy’nin açıklamalarını da hatırlatalım...

#11
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Başakşehir, ikinci yarıda iki gol yiyip maçı kaybediyor ve Şampiyonluk Galatasaray’a geliyor... Ne diyor Clichy; “Galatasaray’a karşı deplasmanda oynadığımız bir maçı hatırlıyorum. Şampiyonluk maçıydı. Onlardan 2 puan öndeydik. Kazanırsak şampiyon olacaktık. Devre arasında 1-0 galiptik. Soyunma odasına bir adam girdi ve ‘kazanırsanız bu gece bu stadyumdan çıkamazsınız’ dedi” ifadelerini kullanmıştı... Ve çok çok geçmişe de dönerseniz Türk futbol tarihinde kara bir leke olarak duran Galatasaray-Ankaragücü rezaletini herhalde tüm futbolseverler çok iyi hatırlayacaktır...

#12
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

1992-93 sezonunda Galatasaray’ın deplasmanda Ankaragücü’nü 8-0 mağlup edip, Beşiktaş’ın önünde şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından uzun yıllar geçti. Ancak şike soruşturmasının başlatılmasıyla Türk futbol tarihinin tozlu sayfaları da bir bir açılmaya başladı. İşte o tarihi maçta Galatasaray kaptanlığını yapan Hayrettin Demirbaş, gündemi sarsacak şok bir iddia ortaya attı ve “8-0’lık Ankaragücü karşılaşmasında şaibe vardı” demişti...

#13
Foto - Hasan Emrah Savcı yazdı: Kerem Demirbay’a yapılan linç; ne ilk ne de son olacak!

Bu örnekler elbette Galatasaray’ın şampiyonluklarını gölgeler mi gölgelemez mi; bu siz değerli okuyucularımızın takdiri, ama bizler de tarihin tozlu raflarında unutulmaya yüz tutan ve bazı holigan Galatasaraylıların ısrarla unutturmaya çalışmak istedikleri ayrıntılara dikkat çekmek istedik sadece... Karar da vicdan da tüm futbolseverlerin takdiri...

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Yorumlar

Deşifre ediyorum!

Evet bu takım UEFA kupasını da, Avrupa süper kupasını da, hatta takımın iskeletini oluştrduğu dünya kupasındaki 3. cülüğü de işte aynen böyle almıştı !!!

ŞEREFLİ TS

gs ve fb ülkede futbol anlamında sıkıntı herşey onlara göre olacak yoksa olmaz malum medya bile ülkede iki takıma endeksli
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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