  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
19
'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' CHP'nin zulmettiği Müslümanlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı

2021-11-13 21:12:26
'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' CHP'nin zulmettiği Müslümanlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye’de Müslümanlara uyguladığı zulüm politikalarından dolayı yıllardır iktidar yüzü göremeyen CHP, 2023 seçimleri yaklaşırken yeni bir strateji geliştirmeye başladı. Camileri ahıra çeviren, Kur’an-ı Kerim’leri toplatan, ezanı aslından, Türkçe’ye çeviren, okullarda din eğitimini yasaklatıp dini kitapları toplayan, sarık takan Müslümanları asan, alimlere zulmeden CHP, ülkede iktidara gelebilmek için seçmenin gözünü boyamaya çalışıyor.

#1
Foto - Başörtülülere ikinci sınıf insan muamelesi yaparak eğitim hakkı gibi birçok hakkını ellerinden alan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında ‘vitrin’ gibi taşıdığı başörtülü bir genç kızı dolaştırarak takiyye yaparken, CHP’li isimlerin Müslümanlara yönelik 28 Şubat’tan kalma tavırları ise devam ediyor.

Başörtülülere ikinci sınıf insan muamelesi yaparak eğitim hakkı gibi birçok hakkını ellerinden alan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında ‘vitrin’ gibi taşıdığı başörtülü bir genç kızı dolaştırarak takiyye yaparken, CHP’li isimlerin Müslümanlara yönelik 28 Şubat’tan kalma tavırları ise devam ediyor.

#2
Foto - Müslümanlara yönelik zulümleri tarihte kara bir leke olarak hafızalardaki yerini korurken, seçimleri kazanmak uğruna terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması da vatandaşların tepkisini çekiyor.

Müslümanlara yönelik zulümleri tarihte kara bir leke olarak hafızalardaki yerini korurken, seçimleri kazanmak uğruna terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması da vatandaşların tepkisini çekiyor.

#3
Foto - HDP, sık sık 'iktidarın parçası olacağız' sözleriyle kirli planı itiraf ederken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıkladı.

HDP, sık sık 'iktidarın parçası olacağız' sözleriyle kirli planı itiraf ederken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıkladı.

#4
Foto - CHP'nin geçmişte büyük hatalar yaparak Türk milletinde derin yaralar açtığını itiraf eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Twitter'da 'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' şeklinde karşılık buldu.

CHP'nin geçmişte büyük hatalar yaparak Türk milletinde derin yaralar açtığını itiraf eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Twitter'da 'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' şeklinde karşılık buldu.

#5
Foto - Sosyal medya kullanıcıları 'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' etiketi ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' etiketi ile Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

#6
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#7
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#8
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#9
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#10
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#11
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#12
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#13
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#14
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#15
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#16
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#17
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

#18
Foto - İşte o tepkilerden bazıları...

İşte o tepkilerden bazıları...

‘Kimse kimseyi kandırmasın’ dedi ve bomba AK Parti itirafında bulundu!
Gündem

‘Kimse kimseyi kandırmasın’ dedi ve bomba AK Parti itirafında bulundu!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ‘müptezel komünist’ Orhan Aydın’dan bomba AK Parti itirafı geldi. CHP’yi suçlayan komünist Aydın, “Kim..
Süper güçlerin silahı
Teknoloji

Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi

Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" testleri başarıyla geçti. Son te..
Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit
Gündem

Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

Sosyal medyada provokatörlük yapan bir müptezel, başörtülü kıza samuray kılıcıyla ölüm tehdidi savurdu.
Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'nu böyle dışladılar!
Siyaset

Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'nu böyle dışladılar!

Millet İttifakı ve türevleri, Saadet Partisi'ne hiçbir zaman saygı göstermedi, sadece oy alabilmek için sıcak davranmaya çalıştı. Saadet Par..
Türkiye'den Tunus'a
Teknoloji

Türkiye'den Tunus'a "ANKA İHA" teslimatı

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA İHA'nın Tunus’a yönelik ilk teslimatları başarıyla gerçekleştirildi...
MHP'li Necmi Yıldırım'dan dolar tepkisi: Bu ülke dolarla kurulmadı
Gündem

MHP'li Necmi Yıldırım'dan dolar tepkisi: Bu ülke dolarla kurulmadı

MHP MYK üyesi Necmi Yıldırım, dolar üzerinden algı yapanlara sert konuştu Yıldırım, “Ülkemizin politikalarını vurmaya çalışıp bizi dünya dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay