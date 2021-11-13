2021-11-13 21:12:26 'Haram Olsun Kılıçdaroğlu' CHP'nin zulmettiği Müslümanlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Türkiye’de Müslümanlara uyguladığı zulüm politikalarından dolayı yıllardır iktidar yüzü göremeyen CHP, 2023 seçimleri yaklaşırken yeni bir strateji geliştirmeye başladı. Camileri ahıra çeviren, Kur’an-ı Kerim’leri toplatan, ezanı aslından, Türkçe’ye çeviren, okullarda din eğitimini yasaklatıp dini kitapları toplayan, sarık takan Müslümanları asan, alimlere zulmeden CHP, ülkede iktidara gelebilmek için seçmenin gözünü boyamaya çalışıyor.