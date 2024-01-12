Hamas'ın İsraille savaşında kullandığı 4 silah

2. AL ASEF TORPİDOSU Hamas, Ekim sonlarında yayınladığı bir videoda, 7 Ekim’de de kullanıldığını açıkladıkları 'Al Asef' torpidosunu gün yüzüne çıkardı. BBC Arapça bu görüntünün daha önce yayınlanmış bir video olmadığını doğruladı. Uzmanlar bu silahın, deniz saldırıları için tasarlanmış bir insansız deniz aracı olduğunu kaydediyor. Mısır ordusunun eski genelkurmay başkanı Yasser Hashem, silahı “basit tasarımlı bir su altı aracı" olarak tanımlıyor. ‘Al Asef’in haritalama, gözetim, batık yapıların incelenmesi, saldırı dahil olmak üzere çeşitli su altı görevlerini yerine getirebilecek, çok yönlü bir araç olduğu kaydediliyor. Tuğgeneral Rageb, deniz aracının Gazze'de üretildiğinin altını çiziyor. Rageb, sıkıştırılmış gaz tüpü, içten yanmalı motor, kamera ve yönlendirme vericileri gibi bileşenlerden oluşan aracın, Gazze’ye girişi yasaklı olmayan ürünlerden veya geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilebileceğini ekliyor