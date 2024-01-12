Hamas'ın İsraille savaşında kullandığı 4 silah

3. KUZEY KORE YAPIMI F7 RPG’Sİ F7 RPG roketatar sistemi Hamas’ın hem 7 Ekim hem de Gazze’de devam eden savaşa ilişkin paylaştığı videolarda belirgin bir şekilde yer alıyor. Kuzey Kore yapımı, omuzdan atılan bu roketler, mermi başlığındaki kırmızı şerit gibi ayırt edici bir özelliğe sahip. BBC Arapça, Hamas militanlarının F7 RPG kullandığına dair paylaşılan videolardan bazılarını doğruladı. İzzeddin El Kassam Tugayları bu silahın yer aldığı çatışma görüntülerini paylaşıyor. İsrail ordusu da Gazze’de ele geçirilen F7 RPG’lerini gazetecilere gösterdi. F7 RPG roketatarları çok hızlı doldurma yapılabilmesi nedeniyle ağır hareket eden araçlara karşı etkili olabiliyor. İngiliz ordusundan emekli Philip Ingram, internette izlediği videolardan, Hamas militanlarının bu roketleri geliştirdiğinin göründüğünü de söylüyor. Ingram’a göre, tanksavar mermisi, şarapnel içeren ve kara güçlerine karşı kullanılabilecek bir mermi ile değiştirilmiş durumda. BBC Arapça’ya konuşan Ingram, "Bu silahların direkt olarak Kuzey Kore'den veya Pyongyang’ın yıllardır silah sağladığı İran üzerinden Hamas’a verildiğine ilişkin bir kanıt yok" diyor. Ingram bu silahın ancak Kuzey Kore’den elde edilebildiğini de belirterek, Pyongyang’ın ülkeye temel döviz girişini silah ticareti ile sağlandığına dikkat çekiyor. Ancak Kuzey Kore, Hamas'ın kendi silahlarını kullandığı yönündeki iddiaları resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla reddetti. Kuzey Kore rejimi, 7 Ekim saldırısından sonra çıkan bu tür haberleri "asılsız söylentiler ve yalanlar" olarak nitelendiriyor. Ancak Güney Kore istihbaratının, Gazze'de Kuzey Kore yapımı silahların kullanıldığını düşündüğüne yönelik haberler çıktı.