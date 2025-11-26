5 sektörde projeler hayata geçti! Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi

Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesi şehir geçişinin 4 Ekim'de 230 milyon lira bedelle ve 3,7 kilometre olarak açıldığını vurgulayarak, "Kırşehir ahilik geleneğinin doğduğu, ticaret ahlakı ve toplumsal dayanışmanın yüzyıllardır yaşatıldığı bir şehir. Şehrimizde ayrıca Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu'nun, 4 Ekim'de 2,6 milyar lira bedelle ve 70,5 kilometre olarak açılışını yaptık. Aynı tarihte Kaman Çevre Yolu BSK Yapımı ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da hizmete aldık. Bu projemizi de 870 milyon lira ve 6,6 kilometre olarak hayata geçirdik. Böylelikle bu ilimize, 3 projemizle 3,7 milyar liralık yatırım yapmış olduk." diye konuştu. Bu yıl sadece projeler hayat geçirmediklerini, aynı zamanda projelerin finansal kapanışlarına yönelik çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun finansal kapanışı 8 Ekim'de yaptıklarını ve 1,4 milyar avroluk projenin uzunluğunun 120 kilometre olduğunu kaydetti.