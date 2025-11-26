5 sektörde projeler hayata geçti! Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi

Uraloğlu, 10 Ocak 2025'te Aydın Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, söz konusu projenin 163 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 2,83 milyar dolar proje bedeliyle yapıldığını anlattı. Ocak ayında, kara yolunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışını, 17 Ocak'ta yaptık. Projemiz 30 kilometre uzunluğunda ve tutarı ise 3,2 milyar lira oldu. Antalya (Korkuteli-Elmalı) Yolu'nu, 18 Ocak'ta halkımızın hizmetine sunduk. Bu projemizde, 48,7 kilometre ve 2,5 milyar lira bedelle hayata geçirildi. Malatya Çevre Yolu 2. Etabının da 24 Ocak'ta, 53,5 kilometre ve 2,5 milyar liralık bedelle, yapımını tamamladık. Elazığ-Harput İl Yolu'nu 13,6 kilometre olarak 1,3 milyar lira bedelle, 25 Ocak'ta kullanıma hazır hale getirdik. Pazarkule-Edirne-Tem Bağlantı Yolu'nun Ocak 2025'in son günü 7,6 kilometre ve 2,2 milyar lira bedelle, açılışını yaptık. Böylelikle ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatandaşlarımızın daha kolay erişimini sağlamak için çalışmalarımıza devam ettik, ulaştırma ağımızı daha da güçlendirdik." diye konuştu.