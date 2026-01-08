  • İSTANBUL
Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi
IHA Giriş Tarihi:

Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Terör örgütü PYD/SDG’nin isyancıları, bölgeden yayın yapmaya çalışan Türk basın mensuplarını da hedef alarak ateş ediyorlar.

#1
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden sivillerin tahliyesi ile alakalı kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibini taşıyan araca keskin nişancıların açtığı ateşte, canlı yayın aracı isabet aldı.

#2
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Suriye ordusu, terör örgütü PYD/SDG kontrolünde bulunan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çatışma sürüyor.

#3
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Haber çekimi için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı Canlı yayın ekibi keskin nişancıların hedefi oldu. Teröristler haber çekimi yapan 3 basın mensubunun bulunduğu araca ateş açtı.

#4
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken gazeteciler ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

#5
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Öte yandan bölgede bulunan ve teröristlerden kaçan siviller için insani koridor açıldı.

#6
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Bir şekilde güvenli koridora ulaşmaya çalışan 15 bin sivilin Eşrefiye ve Şeyh Maksut kesişim noktasında bulunan insani koridordan tahliyesi devam ediyor.

#7
Foto - Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi

Suriye resmi güçleri ise öğle saatlerinde bölgeye operasyon başlatılacağını, bütün sivillerin mahalleleleri terk etmeleri anons edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Bunların keskin nişancıları sadece aracı tutturuyorlarsa netice şimdiden belli, kaybedecenlerden olacaklar.
TÜM YORUMLARA GİT
