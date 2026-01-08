Halep’te gazetecilere keskin nişancı ateşi
Terör örgütü PYD/SDG’nin isyancıları, bölgeden yayın yapmaya çalışan Türk basın mensuplarını da hedef alarak ateş ediyorlar.
Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden sivillerin tahliyesi ile alakalı kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibini taşıyan araca keskin nişancıların açtığı ateşte, canlı yayın aracı isabet aldı.
Suriye ordusu, terör örgütü PYD/SDG kontrolünde bulunan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde çatışma sürüyor.
Haber çekimi için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı Canlı yayın ekibi keskin nişancıların hedefi oldu. Teröristler haber çekimi yapan 3 basın mensubunun bulunduğu araca ateş açtı.
Açılan ateşte canlı yayın aracı isabet alırken gazeteciler ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan bölgede bulunan ve teröristlerden kaçan siviller için insani koridor açıldı.
Bir şekilde güvenli koridora ulaşmaya çalışan 15 bin sivilin Eşrefiye ve Şeyh Maksut kesişim noktasında bulunan insani koridordan tahliyesi devam ediyor.
Suriye resmi güçleri ise öğle saatlerinde bölgeye operasyon başlatılacağını, bütün sivillerin mahalleleleri terk etmeleri anons edildi.
