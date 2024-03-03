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Türkiye
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Halatla çekilen bina kağıt gibi devrildi

2024-03-03 08:56:41
Halatla çekilen bina kağıt gibi devrildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

#1
Foto - Halatla çekilen bina kağıt gibi devrildi

Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.

#2
Foto - Halatla çekilen bina kağıt gibi devrildi

Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar oldukça ilgi gördü.

#3
Foto - Halatla çekilen bina kağıt gibi devrildi

11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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