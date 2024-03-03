2024-03-03 08:56:41 Halatla çekilen bina kağıt gibi devrildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.
Depremin vurduğu Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi'ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.
Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar oldukça ilgi gördü.
11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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