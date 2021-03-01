2021-03-01 09:51:42 Hafter'in anlaştığı canavarın fotoğrafı paylaşıldı
Libya'da darbeci General Halife Hafter, ABD'nin "Şeytanla anlaşmaya varıyorsun, sakın yapma" ikazını dinlememiş, Rusya'nın Wagner Grubuyla el sıkışmıştı. İsmini Adolf Hitler'in en sevdiği bestekar Richard Wagner'den alan bu karanlık yapı, Libya'da Hafter'in başına bela olmuş durumda. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de desteğiyle başkent Trablus'u ele geçirmek için Wagner ile anlaşmaya varan Hafter, ülkenin yarısını bu paralı askerlere kaptırdı. Artık sadece Kremlin'den gelen emirleri dinlemeye başlayan ve Al Jufra gibi ülkenin kalbindeki bir üssü ele geçiren paralı askerler, Hafter ve BAE'nin kontrolünden çıktı.