Hafter'in anlaştığı canavarın fotoğrafı paylaşıldı

The Times'a konuşan bir yetkili durumu şu sözlerle özetledi: "Hafter'e yakın komuta kademesinde ciddi bir rahatsızlık var. Karar alma mekanizmasındaki kontrolü kaybetmeye başlayabileceklerini düşünüyorlar. Büyük bir huzursuzluk hakim. Patron artık Wagner'in paralı askerleri." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in başında olduğu şirket, Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı. Wagner'in asıl kurucusunun ise, aslen Ukraynalı Dmitry Utkin olduğu belirtiliyor. İlk kez 2014'te Kırım işgalinde ortaya çıkan ve Rusya'nın çıkarları doğrultusunda çok sayıda ülkede kanlı eylemler gerçekleştiren bu grup, özellikle Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor. Kremlin ise Wagner ile bağlantısı olduğunu kabul etmiyor.