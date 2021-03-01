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Hafter'in anlaştığı canavarın fotoğrafı paylaşıldı

2021-03-01 09:51:42
Hafter'in anlaştığı canavarın fotoğrafı paylaşıldı

Libya'da darbeci General Halife Hafter, ABD'nin "Şeytanla anlaşmaya varıyorsun, sakın yapma" ikazını dinlememiş, Rusya'nın Wagner Grubuyla el sıkışmıştı. İsmini Adolf Hitler'in en sevdiği bestekar Richard Wagner'den alan bu karanlık yapı, Libya'da Hafter'in başına bela olmuş durumda. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de desteğiyle başkent Trablus'u ele geçirmek için Wagner ile anlaşmaya varan Hafter, ülkenin yarısını bu paralı askerlere kaptırdı. Artık sadece Kremlin'den gelen emirleri dinlemeye başlayan ve Al Jufra gibi ülkenin kalbindeki bir üssü ele geçiren paralı askerler, Hafter ve BAE'nin kontrolünden çıktı.

#1
Foto - Hafter'in Moskova'ya ziyaretinde Wagner'in başındaki Prigojin de hazır bulunmuştu. Artık sadece Kremlin'den gelen emirleri dinlemeye başlayan ve Al Jufra gibi ülkenin kalbindeki bir üssü ele geçiren paralı askerler, Hafter ve BAE'nin kontrolünden çıktı.

Hafter'in Moskova'ya ziyaretinde Wagner'in başındaki Prigojin de hazır bulunmuştu. Artık sadece Kremlin'den gelen emirleri dinlemeye başlayan ve Al Jufra gibi ülkenin kalbindeki bir üssü ele geçiren paralı askerler, Hafter ve BAE'nin kontrolünden çıktı.

#2
Foto - The Times'a konuşan bir yetkili durumu şu sözlerle özetledi:

The Times'a konuşan bir yetkili durumu şu sözlerle özetledi: "Hafter'e yakın komuta kademesinde ciddi bir rahatsızlık var. Karar alma mekanizmasındaki kontrolü kaybetmeye başlayabileceklerini düşünüyorlar. Büyük bir huzursuzluk hakim. Patron artık Wagner'in paralı askerleri." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeniy Viktoroviç Prigojin'in başında olduğu şirket, Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı. Wagner'in asıl kurucusunun ise, aslen Ukraynalı Dmitry Utkin olduğu belirtiliyor. İlk kez 2014'te Kırım işgalinde ortaya çıkan ve Rusya'nın çıkarları doğrultusunda çok sayıda ülkede kanlı eylemler gerçekleştiren bu grup, özellikle Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor. Kremlin ise Wagner ile bağlantısı olduğunu kabul etmiyor.

#3
Foto - Bu yapı, Nazi ideolojisini de bünyesinden barındırıyor. The Times gazetesi; Utkin'in geçtiğimiz günlerde bir Telegram kanalında ortaya çıkan ve vücudunda çeşitli Neo Nazi sembolleri görülen fotoğrafını yayınladı.

Bu yapı, Nazi ideolojisini de bünyesinden barındırıyor. The Times gazetesi; Utkin'in geçtiğimiz günlerde bir Telegram kanalında ortaya çıkan ve vücudunda çeşitli Neo Nazi sembolleri görülen fotoğrafını yayınladı.

#4
Foto - ABD tarafından CAATSA çerçevesinde yaptırım uygulanan bu gruba Libya'da en büyük desteği BAE veriyor. Yeni gelen Joe Biden yönetimi ise, Abu Dhabi'nin Wagner grubuna sağladığı mali desteği derhal kesmesini istiyor. Bloomberg de BAE'nin Hafter'e silah ve finans desteğini kesmeye hazırlandığını belirtti. Hafter'i Wagner'e karşı uyaran ABD de Libya'da boş durmamış. Geçtiğimiz günlerde, Washington'ın kontrolü altındaki Blackwater şirketi de Libya'da Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları yaptığı ortaya çıkmıştı. Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

ABD tarafından CAATSA çerçevesinde yaptırım uygulanan bu gruba Libya'da en büyük desteği BAE veriyor. Yeni gelen Joe Biden yönetimi ise, Abu Dhabi'nin Wagner grubuna sağladığı mali desteği derhal kesmesini istiyor. Bloomberg de BAE'nin Hafter'e silah ve finans desteğini kesmeye hazırlandığını belirtti. Hafter'i Wagner'e karşı uyaran ABD de Libya'da boş durmamış. Geçtiğimiz günlerde, Washington'ın kontrolü altındaki Blackwater şirketi de Libya'da Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları yaptığı ortaya çıkmıştı. Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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