2024-01-12 12:27:49 Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın halası ilk kez konuştu ve yeğeninin bilinmeyen yönlerini anlattı. Erkan'ın hakkında özel hayatı ve malvarlığıyla ilgili haberleri önemsemediğini ve bunlardan rahatsız olduğunu belirten hala Şebnem Gemici. Erkan'ın eşile ilgili de ilk kez bilgi verdi. Erkan’ın eşi, kendisi gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu endüstri mühendisiymiş, ABD’de önemli bir firmada CEO olarak çalışıyormuş, eşi ve oğlunu görmek için zaman zaman Türkiye’ye geliyormuş.