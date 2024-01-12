Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Emlak danışmanlığı yapan Şebnem Gemici’ye, TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın en çok tartışılan “Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Manhattan’da konut kira fiyatları ortalama 5-6 bin dolar civarında. Yani TL cinsinden 150 bin TL civarında. Manhattan’da ortalama maaş ise aylık 7 bin dolar. Yani maaşın yarısından fazlası kiraya gidiyor” sözünü hatırlattım. Cevabı, “Emlak danışmanı ve uzmanı olarak yeğenimin açıklamalarına katılıyorum. ABD’de herkesin bir evi olduğuna alışık olduğundan İstanbul’da ev sahibi olma ve kira fiyatlarını yadırgaması normaldir. Merkez Bankasının İstanbul’a taşınmasıyla ev kiralarının yüksek olduğunu görünce ev kiralayarak bankanın giderlerini arttırmak yerine İstanbul’da doğup büyüdüğü annesinin evinde kalıyor” oldu.