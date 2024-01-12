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Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

2024-01-12 12:27:49
Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın halası ilk kez konuştu ve yeğeninin bilinmeyen yönlerini anlattı. Erkan'ın hakkında özel hayatı ve malvarlığıyla ilgili haberleri önemsemediğini ve bunlardan rahatsız olduğunu belirten hala Şebnem Gemici. Erkan'ın eşile ilgili de ilk kez bilgi verdi. Erkan’ın eşi, kendisi gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu endüstri mühendisiymiş, ABD’de önemli bir firmada CEO olarak çalışıyormuş, eşi ve oğlunu görmek için zaman zaman Türkiye’ye geliyormuş.

#1
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul’daki kira artışı nedeniyle annesinin yanına taşınmak zorunda kaldığı yolundaki açıklamaları tartışılmaya devam ediliyor. MB Başkanı Erkan'ın o haberlerden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Halası ve kuzeni Gaye Erkan'ın rahatsızlığını ve aile hayatıyla ilgili bilinmezleri anlattı. 

#2
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ahmet Hakan’a verdiği röportajda İstanbul’daki kira fiyatlarından şikayetçi olmuş, “Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” cevabı vermişti.

#3
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın 1952 Helsinki Olimpiyatları Serbest stil 52 kilo şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu Bülent Gemici’nin eşi, emlak danışmanı ve uzmanı olan halası Şebnem Gemici ve kuzeni Senem Gemici konuştu. Bizim Yaka Gazetesinden Galip Ataman'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle: 

#4
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Halası Şebnem Hanım yeğenini anlatırken söze, “Gaye gazetelerdeki şahsıyla ilgili özel eleştirileri, yorumları hiç umursamıyor. Para politikasını en iyi nasıl yöneteceğini, enflasyonu en kısa zamanda nasıl aşağı çekeceğinin düşünüyor. İşine odaklanmış, 7/24 özveriyle çalışıyor” diyerek başladı.

#5
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Yeğeninin geleneklere, örf ve adetlere bağlı olduğunu, değerlere önem verdiğini, Hafize adını gururla taşıdığını söyleyen Şebnem Hanım Ankara’daki ilk günlerini anlatırken şunları söyledi: “Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı olarak Türkiye’ye geldiğinde Ankara’da en lüks sitelerde kalabilir, biricik oğlu Aslan’a bakıcılar tutabilirdi. Ama o devletin kasasından para çıkmaması, tasarrufa önem verdiği  için Ankara’da yaşayan teyzesi Meral Hanımın evinde kalmayı tercih etti. Biricik oğlu Aslan’ı teyzesi ve zaman zaman İstanbul’dan gelen annesine emanet etti."

#6
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Emlak danışmanlığı yapan Şebnem Gemici’ye, TC Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın en çok tartışılan “Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Manhattan’da konut kira fiyatları ortalama 5-6 bin dolar civarında. Yani TL cinsinden 150 bin TL civarında. Manhattan’da ortalama maaş ise aylık 7 bin dolar. Yani maaşın yarısından fazlası kiraya gidiyor” sözünü hatırlattım. Cevabı, “Emlak danışmanı ve uzmanı olarak yeğenimin açıklamalarına katılıyorum. ABD’de herkesin bir evi olduğuna alışık olduğundan İstanbul’da ev sahibi olma ve kira fiyatlarını yadırgaması normaldir. Merkez Bankasının İstanbul’a taşınmasıyla ev kiralarının yüksek olduğunu görünce ev kiralayarak bankanın giderlerini arttırmak yerine İstanbul’da doğup büyüdüğü annesinin evinde kalıyor” oldu.

#7
Foto - Hafize Gaye Erkan bombası gündemi sarstı! O isim, eşinin kim olduğunu ve ne iş yaptığını açıkladı

Şebnem Hanımın anlattıklarından, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın eşinin kendisi gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu endüstri mühendisi olduğunu, ABD’de önemli bir firmada CEO olarak çalıştığını, eşi ve oğlunu görmek için zaman zaman Türkiye’ye geldiğini öğrendik.

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